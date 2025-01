Sex nach drittem Date: Karina Wagner verblüfft die Männer

Karina Wagner (28) geht bei Make Love, Fake Love aufs Ganze. Das ehemalige Bachelor-Girl sucht dort nach der großen Liebe – und gibt auch einige Einblicke in ihr Datingleben. Während eines Spiels liest die Beauty einige Statements vor, die Kandidaten müssen dann eine rote oder grüne Kelle hochhalten, je nachdem, ob sie zustimmen oder dagegen sind. Eine spezielle Aussage sorgt in der Villa für ordentlich Furore. "Ich will wissen, worauf ich mich einlasse. Sex spätestens nach dem dritten Date finde ich daher echt wichtig und erwarte ich eigentlich auch", liest die Single-Lady vor. Alle Männer tippen ganz keusch auf Rot – und Karina zeigt ihre grüne Kelle. "Ich weiß nicht, warum alle Männer Rot gewählt haben. Vielleicht weil sie dachten, sie tun jetzt, als würden sie halt voll unschuldig sein." Bei den Männern sorgt diese Einstellung für Unglaube und Aufregung. "Irgendwann will man ja auch wissen, woran man ist", erklärt Karina.

Die Männer wissen noch nicht so richtig, wie sie mit dieser pikanten Enthüllung umgehen sollen, doch Paul wittert im Einzelinterview seine Chance und zeigt sich erfreut: "Generell fand ich es schon gut, dass Karina da offen für war. Das verheißt Gutes. Wenn es jetzt nicht passiert, ist es auch nicht schlimm." Einige andere Männer sehen die lockere Einstellung der ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidatin allerdings nicht so entspannt. "Ich checke es nicht. Also, dass sie denkt, dass man spätestens bei dem dritten Date Sex haben muss. Wenn das so ist, ist das ihr Ding, aber ich bin da anderer Meinung", betont Oliver im Einzelinterview und auch Cansin ist überrascht von Karinas Einstellung: "Ich bin hier eigentlich mit der Einstellung rein, dass die Karina eigentlich eine sehr anständige Frau ist und bei so etwas eigentlich sehr schwer zu überzeugen ist, aber ja gut, dann spielen wir die Spielchen halt weiter."

Schon vor dem Beginn der Ausstrahlung hatte Karina in einem Interview mit RTL ausgeplaudert, dass sie sich für den Dreh der Show keine Grenzen gesetzt habe. "Wenn ich mich wirklich verlieben sollte, habe ich kein Problem damit, auch intimer zu werden", stellte sie damals klar. Dabei schloss sie auch Sex vor laufender Kamera nicht aus: "Ich würde nicht Nein sagen. Ich glaube, dadurch, dass ich auch schon in anderen Formaten war, weiß ich, dass man die Kameras auch irgendwann vergisst."

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Oliver

RTL / Warner / Hana Naveh Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

