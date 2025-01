So besonders war der GZSZ-Dreh für Influencerin Anna Adamyan

Anna Adamyan (28) konnte sich im vergangenen Jahr einen großen Wunsch erfüllen: Sie durfte für die Daily-Drama-Serie GZSZ vor der Kamera stehen. Auf Instagram gab das Model nun einen kleinen Einblick, wie es für sie war, vor der Kamera zu stehen. Während einer Fragerunde antwortete sie in ihrer Story: "Ich fand es richtig cool! Bin ja GZSZ-Ultrafan, und das war richtig spannend, zu sehen. Generell war es eine richtig tolle Erfahrung und ich würde es jederzeit wieder machen." Online kann man den Auftritt der Influencerin bereits genießen, aber im TV wird die Folge mit Anna erst am 10. Januar ausgestrahlt.

An sich ist es keine komplett neue Erfahrung für Anna, vor der Kamera zu stehen – immerhin wurde sie durch Germany's Next Topmodel bekannt, wo die Kandidaten ja auch ständig unter Beobachtung stehen. Außerdem spielte sie für ihren Überraschungsauftritt auch sich selbst und keine fiktive Rolle. Trotzdem war es für sie etwas ganz anderes, wie sie im Podcast "Dein Ernst?" verriet. "Die haben uns alle so toll und lieb behandelt. Es war alles so angenehm, so warm, so liebevoll. Das war richtig, richtig toll. Das hat man wirklich nicht oft bei Jobs – das muss ich ehrlich sagen", schwärmte sie bereits kurz nach dem Dreh.

Anna war aber nicht die Einzige, die die Chance bekommen hatte, bei GZSZ dabei zu sein. Auch ihre GNTM-Kollegin Betty Taube (30) war mit am Start – und der Lockenkopf hat sogar noch mehr Erfahrung im TV-Business als Anna! Immerhin hatte Betty auch schon ihre eigene Show namens "Betty Goes" auf ProSieben und war bei Wer weiß denn sowas? sowie Promi Shopping Queen zu sehen. Gegenüber Promiflash verriet die Laufstegschönheit auch, dass sie durchaus Lust hätte, wieder öfter vor die Kamera zu treten. "Spielshows und Gameshows, das wäre schon cool", sinnierte Betty damals.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Oktober 2024

Instagram / bettytaube Betty Taube, Model

