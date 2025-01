Schicksalhafter "Love Is Blind"-Moment verzaubert die Fans

Seit Anfang des Jahres läuft die allererste Staffel von "Love Is Blind: Germany". Eine Situation zwischen den Kandidaten Sally und Medina sorgt dabei für Gänsehaut: In den Pods überraschen sie den jeweils anderen mit einem Item. Das Besondere daran: Sowohl auf Sallys Kette als auch auf Medinas Armband steht der Schriftzug "Ich kann alles tun". Auf den schicksalhaften Moment reagiert besonders die 27-Jährige emotional: "Wow, ich bin gerade so sprachlos. Das ist so verrückt. Ich habe gebetet nach einem Zeichen von Gott – es gibt kein klareres Zeichen als das irgendwie."

Die Fans der Datingshow sind völlig aus dem Häuschen und sind sich ebenfalls sicher, dass dieser Zufall etwas bedeuten muss. "Der schönste, spirituellste Moment bei 'Love Is Blind' – Gänsehaut pur", "Einfach wunderschön" oder "Also, wenn das kein Schicksal war...", lauten nur einige der positiven Reaktionen in der Kommentarspalte zu einem Post der offiziellen Instagram-Seite von Netflix. Ein weiterer User schließt sich an und schwärmt: "Wunderschön. Ich glaube an eine spirituelle Verbindung zwischen Menschen."

Bei "Love Is Blind" versuchen mutige Singles, getrennt durch schalldichte Kabinen, die große Liebe zu finden – und verloben sich im besten Fall sogar, ohne sich zuvor zu Gesicht zu bekommen. Am 3. Januar stellte der Streaming-Anbieter die ersten vier Folgen der deutschen Version online. Viele Fans kritisieren jedoch, dass die Staffel bislang sehr oberflächlich sei. "Die deutsche Staffel ist irgendwie komisch. Ich fand die Gespräche in den Kabinen immer sehr kurz gehalten, da war keine Tiefe drin und man konnte nicht wirklich nachvollziehen, warum sich wer für wen entschieden hat", kritisiert beispielsweise ein Fan im Netz.

