"Love Is Blind"-Alina und Ilias haben Hanni im Netz geblockt

Die erste deutsche Love Is Blind-Staffel endete mit einem Knall. Bei der berühmt-berüchtigten Reunion kam es zum Zoff: Alina und ihr Ehemann Ilias warfen der Kandidatin Hanni vor laufenden Kameras vor, nicht immer ehrlich gewesen zu sein. Für Hanni kam dieser Vorwurf aus dem Nichts und ihre Enttäuschung über den Vorfall verarbeitete sie anschließend im Netz. Von diesen Beiträgen bekommen Alina und Ilias jedoch gar nichts mehr mit, denn wie sie im Promiflash-Interview berichteten, haben sie ihre Mitstreiterin im Netz blockiert. "[Wir haben] gar keinen Kontakt, gar nichts – alles geblockt", stellte der Münchner klar.

Anfangs hätten sie Hanni im Netz noch verfolgt und sich über ihre Beiträge aufgeregt. "Aber irgendwann hat man gesagt: 'Komm, sie soll ihr Leben leben. Wir leben unser Leben und fertig'", betonte Ilias und auch Alina scheint das ganz genauso zu sehen. Sie war sich sicher: "Nach all dem, was war […] wird es da, glaube ich, auch keinen Kontakt mehr geben. Also nicht in diesem Leben."

Der Konflikt zwischen Hanni, Ilias und Alina kommt nicht von irgendwoher. Bei "Love Is Blind" lernen sich Singles in sogenannten Pods kennen – und das ohne sich jemals zu sehen. Ilias baute eine Verbindung zu seiner heutigen Ehefrau Alina auf, jedoch auch zu Hanni. Die Pods verließen Alina und Ilias zwar als Paar – doch in den Flitterwochen bekam Ilias Hanni nicht aus dem Kopf. Erst in der dritten Phase des Experiments, als Ilias Hanni sein Interesse gestand und sie dieses nicht erwiderte, schloss er mit der Liaison ab. Er heiratete Alina und könnte heute nicht glücklicher mit dieser Entscheidung sein.

Anzeige Anzeige

Netflix / Paul Huttemann Ilias Pappas und Alina Rothbauer, "Love Is Blind: Germany"-Paar

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Hanni, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige