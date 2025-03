"Love Is Blind"-Alina und Ilias verraten ihre Zukunftspläne

Alina und Ilias Pappas haben sich in der Reality-TV-Show Love Is Blind: Germany kennengelernt und sind am Ende sogar vor den Traualtar getreten. Im Promiflash-Interview plaudern die beiden jetzt aus dem Nähkästchen und sprechen über ihre Zukunftsplanung. Mittlerweile ist Ilias zu Alina nach München gezogen – und von dort aus wollen die beiden jetzt gemeinsam die Welt bereisen. Als erste Reiseziele haben die Reality-TV-Teilnehmer Portugal und Griechenland ins Auge gefasst. Bisher stand den beiden nämlich Ilias' Flugangst im Weg. "Ich habe leider echt starke Flugangst. Ich bin vor dem Format sechseinhalb Jahre nicht geflogen", erklärt Ilias. Doch die beiden sind fest entschlossen, diese Hürde zu überwinden. "Es wäre halt schade, wenn man die Welt nicht erkundet, nur wegen der Angst", betont Alina.

Das Reisen ist nicht das einzige Abenteuer, das das frischgebackene Ehepaar in der nächsten Zeit angehen will. Alina verrät glücklich, dass sie sich in den kommenden zwei bis drei Jahren auch vorstellen könne, eine Familie zu gründen, und fügt lachend hinzu: "So ein bisschen Nachwuchs steht natürlich auch an." Ilias ergänzt daraufhin scherzhaft: "Ein 'Love Is Blind'-Baby."

Nach der Ausstrahlung gönnte nicht jeder Zuschauer den beiden ihr Glück. Vor allem Ilias konnte mit seinem Verhalten nicht immer bei den Zuschauern punkten und sah sich mit viel Hate im Netz konfrontiert. Ende Januar machte Ilias seinem Ärger darüber via Instagram Luft. "Für einige Zuschauer war unsere Lovestory von Anfang an von Vorurteilen überschattet", schrieb er zu einem Zusammenschnitt aus der Zeit mit seiner Alina und betonte: "Unsere gemeinsame Entwicklung, die vielen Lacher, die unvergesslichen Reisen und die Herausforderungen, die wir zusammen gemeistert haben – all das hat uns nur noch stärker gemacht."

Anzeige Anzeige

Instagram / alinarothbauer Alina und Ilias Pappas, "Love Is Blind: Germany"-Paar

Anzeige Anzeige

Netflix / Paul Huttemann Ilias Pappas und Alina Rothbauer, "Love Is Blind: Germany"-Paar

Anzeige Anzeige