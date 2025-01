Alec Baldwin verklagt die Staatsanwälte im "Rust"-Prozess

Alec Baldwin (66) hat eine Klage gegen die Staatsanwaltschaft und die Ermittler eingereicht, die ihn im Zusammenhang mit der tödlichen Schussverletzung der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) am Set des Films "Rust" strafrechtlich verfolgt hatten. Der Filmstar wirft den Verantwortlichen laut People unter anderem "bösartigen Missbrauch des Verfahrens, absichtliche Vernichtung von Beweismitteln, Verleumdung und Verletzung des New Mexico Civil Rights Act" vor. Er behauptet, dass sie ihn absichtlich und ohne rechtliche Grundlage zum Sündenbock gemacht hätten. Halyna war im Oktober 2021 durch eine scharfe Kugel ums Leben gekommen, nachdem Baldwin bei einer Probe mit einer Requisitenwaffe auf sie gezielt hatte.

Die Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen den Schauspieler wurde Mitte 2024 fallengelassen, nachdem bekannt geworden war, dass Beweismaterial absichtlich zurückgehalten worden war. In seiner Klage verweist der 66-Jährige auf zahlreiche Verfehlungen seitens der Staatsanwaltschaft und der Ermittler, darunter das Zurückhalten entlastender Beweise und falsche Aussagen unter Eid. Alec fordert nun Schadensersatz und will die Verantwortlichen für ihre angeblich unrechtmäßigen Vorgehensweisen zur Rechenschaft ziehen, wie sein Anwaltsteam gegenüber People betont.

Abseits der juristischen Auseinandersetzungen ist Alec vor allem durch seine jahrzehntelange Schauspielkarriere bekannt, die ihn in Filmen wie "Beetlejuice" und der Serie "30 Rock" zum Star machte. Privat ist der siebenfache Vater seit 2012 mit Hilaria Baldwin (41) verheiratet, die regelmäßig auf Instagram Einblicke in das Familienleben gewährt. Baldwin betonte jedoch immer wieder öffentlich, wie tief ihn der tragische Vorfall am "Rust"-Set getroffen hat. Im Podcast "Fail Better" sprach er zudem davon, dass es noch viel über den Fall zu erzählen gebe und dass er fest entschlossen sei, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Getty Images Alec Baldwin bei seiner Gerichtsverhandlung im Juli 2024

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Dezember 2024

