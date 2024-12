Alec Baldwin will "Wahrheit" über "Rust"-Tragödie auspacken

Alec Baldwin (66) hat sich zu den Entwicklungen im Fall der tragischen Schießerei am Set seines Films "Rust" geäußert. In einem Gespräch im Podcast "Fail Better" mit David Duchovny (64) erklärte der Schauspieler, dass er in den kommenden Monaten weitere Schritte unternehmen werde, um seine Sicht der Dinge öffentlich zu machen. Bei dem tragischen Vorfall im Oktober 2021 war die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) getötet und Regisseur Joel Souza (51) verletzt worden, als sich aus Baldwins Requisitenwaffe ein Schuss mit echter Munition gelöst hatte. Obwohl die Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen ihn im Juli 2023 fallen gelassen wurde, betonte Alec, dass es noch viel zu erzählen gebe: "Die Wahrheit über das, was passiert ist, wurde nie erzählt."

Der Schauspieler nutzte das Gespräch, um Kritik an den Medien zu üben, die in seinen Augen einseitig berichtet hätten. "Die Presse hat jede Geschichte, die mir hätte nützen können, unterdrückt und jede Geschichte verstärkt, die mir schaden konnte", erklärte er. Alec, der stets bestritten hatte, den Abzug der Waffe betätigt zu haben, sieht sich nach eigenen Worten zu Unrecht angeklagt und verfolgt. Gleichzeitig äußerte er, dass er und sein Team eine Fülle an Beweisen bereitgehalten hätten, die in einem kompletten Prozess präsentiert worden wären. Dabei finde er es bedauerlich, dass es nie zu einem endgültigen Urteil gekommen sei, da die Anklage wegen Verfahrensfehlern zurückgezogen wurde.

Privat erholt sich Alec offenbar von der schwierigen Zeit und richtet sich wieder auf. Er äußerte sich darüber, wie wichtig es für ihn sei, wieder in Filmprojekten arbeiten zu können, um seine Familie mit sieben Kindern zu unterstützen. Mit seiner Frau, Fitness-Influencerin Hilaria Baldwin (40), führt er seit 2012 eine viel beachtete Ehe, in der das Paar für seine enge Bindung und ihre Großfamilie bekannt ist. Zuletzt nahm Alec sich bewusst eine Auszeit von der medialen Öffentlichkeit – ein Schritt, den er laut eigener Aussage brauchte, um sich nach den belastenden Jahren eine kleine Verschnaufpause zu gönnen. "Ich möchte für eine Weile nicht darüber sprechen, ich brauche eine Pause", gab er ehrlich zu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, Hilaria Baldwin und ihre gemeinsamen Kinder im Juni 2021

Anzeige Anzeige