Aus dem Grund hielt sich Kerstin Ott einst im Gefängnis auf

Kerstin Ott (42), bekannt als Sängerin und Komponistin des gefeierten Hits "Die immer lacht", hat in einem Interview mit SWR Schlager überraschende Einblicke in ihre Vergangenheit gegeben. Dabei berichtete die gebürtige Berlinerin von einer langen Zeit, die sie beruflich in einem dänischen Gefängnis verbracht hat. Die Schlagermusikerin, die vor ihrer Karriere als Malerin und Lackiererin tätig war, wurde damals gemeinsam mit ihrem Bruder beauftragt, sieben Kilometer Fußleisten in einer Haftanstalt zu lackieren. Trotz der eigentlichen Routine dieser Aufgabe war die Erfahrung für Kerstin alles andere als gewöhnlich.

In dem Gespräch schilderte sie offen, wie die intensive Zusammenarbeit im Gefängnisalltag zu hitzigen Streitereien zwischen ihr und ihrem Bruder führte. "Wir haben uns in der Zeit das ein oder andere Mal so unfassbar doll gestritten, weil wir viele Stunden aufeinander gehockt haben", erinnerte sie sich an die herausfordernde Zeit. Zusätzlich erschwerte die akribische Arbeit ihren Alltag: "Da musstest du nicht nur spachteln und lackieren, du musstest aufpassen, dass die Löcher der Nägel nicht zu sehen sind, weil sonst die Möglichkeit bestanden hätte, dass die Knackis die Dinger abbauen." Mit Erleichterung blickt sie zurück: "Ich war froh, als es beendet war."

Doch diese Episode in ihrem Leben zeigt auch eine Seite von Kerstin, die sie so nahbar macht. Sie hat sich in der Vergangenheit nie gescheut, offen über schwierige Phasen wie Obdachlosigkeit und Spielsucht zu sprechen. Mit ihrer unverblümten Art steht sie für Authentizität und Bodenständigkeit, was sie bei ihren Fans so beliebt macht. Heute begeistert sie nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer Lebensgeschichte, die zeigt, wie Rückschläge überwunden werden können. Ihre Zeit im Gefängnis, wenn auch in ungewohnter Rolle, hat sie geprägt – und rückblickend sicherlich auch gestärkt.

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

