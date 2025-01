Darum ekelte sich Matt Damon vor Kuss mit Scarlett Johansson

Matt Damon (54) und Scarlett Johansson (40) sorgten bei den Dreharbeiten zur Familienkomödie "Wir kaufen einen Zoo" für eine Anekdote, die auch Jahre später immer noch für Lacher sorgt. In einem Interview mit dem Online-Portal LadBible verriet Matt, dass die damalige Kussszene mit Scarlett alles andere als ein Vergnügen für ihn war. Die beiden Hollywoodstars hatten die Szene ursprünglich vor der Mittagspause gedreht und waren überzeugt, dass alles im Kasten sei. Doch Regisseur Cameron Crowe bestand nach der Pause auf eine Großaufnahme – und genau da begann für Matt das Unbehagen. Grund dafür war Scarletts Mittagessen: ein Zwiebel-Sandwich.

Trotz der skurrilen Situation sei die Sache nicht böse gemeint, wie Matt betonte. "Zwiebel-Sandwich! Können Sie sich vorstellen, wie schrecklich dieser Kuss wurde? Es war die Hölle!", scherzte der Schauspieler und erntete mit der Geschichte lautes Lachen. Der Film, der 2011 veröffentlicht wurde, blieb vielen Fans eher durch seine warmherzige Geschichte und Matt in der Hauptrolle in Erinnerung als durch Details wie die Kuss-Anekdote. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 116 Millionen Euro konnte sich die Produktion bei einem Budget von knapp 50 Millionen sehen lassen – auch wenn der Film heute nicht mehr zu Matts oder Scarletts bekanntesten Projekten zählt.

Die beiden Schauspieler stehen seit Jahrzehnten für ihre Arbeit vor der Kamera und im Rampenlicht. Privat könnten sie jedoch kaum unterschiedlicher sein. Matt ist seit 2005 mit der aus Argentinien stammenden Luciana Barroso verheiratet. Das Paar hat vier Kinder. Scarlett hingegen ist aktuell zum dritten Mal verheiratet und zieht zwei Kinder groß. Ihre energische Redegewandtheit und ihre humorvolle Art am Set sind bekannt, weswegen sie vermutlich auch über Matts Anekdote schmunzeln kann. In Interviews betonte Scarlett in der Vergangenheit oft, wie wichtig ihr gutes Essen und eine entspannte Arbeitsatmosphäre am Set seien – in diesem Fall sorgte beides offenbar für ein unvergessliches Erlebnis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige