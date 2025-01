Fiona Erdmann wurde von Freunden mit Baby Shower überrascht

Es dauert nicht mehr lange: Fiona Erdmann (36) wird bald ihren Nachwuchs im Arm halten können. Das dritte Kind des hochschwangeren Models soll in nur wenigen Wochen auf die Welt kommen. Für den großen Tag bereitet sich die Unternehmerin bestens vor. Um ihr eine Freude zu machen, haben sich Fionas Freundinnen eine ganz besonders süße Überraschung überlegt. "Meine Mädels haben mich heute Morgen einfach mit einer Baby Shower überrascht", freut sich die werdende Mutter in ihrer aktuellen Instagram-Story und gibt Einblicke in die Babyparty.

Freundin Alina Schulte im Hoff (37) zeigt in ihrer Story, was sie gemeinsam mit Sarah Harrison (33), Ina Aogo (35) und Nina Noel (36) für Fiona auf die Beine gestellt hat. Die Location ist ganz in Babyblau dekoriert. Ein besonderes Highlight: ein Arrangement aus Luftballons in zarten Blautönen, zu denen sich ein großer und mehrere kleine Teddys gesellen. Zusätzlich ist ein reichhaltiges Buffet aufgebaut. Neben Laugengebäck, einer Käseauswahl und Gemüsesticks mit Dip gab es eine zuckersüße Torte, die mit einem Mond, einem Teddybären sowie Sternen und Wolken dekoriert wurde.

Natürlich wurde auch für Unterhaltung gesorgt. Nachdem Fiona – passend zur Location – in ein pastellblaues Kleid schlüpfte, wurden Fotos geschossen. Zudem haben sich die Planerinnen der Party ein lustiges Spiel überlegt. Die vierfache Mama musste zuordnen, welches Babybild welche ihrer Freundinnen zeigt. Außerdem bemalte die Gruppe süße Babystrampler für den Sohn der 36-Jährigen.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im November 2024

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

