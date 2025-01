Model Fiona Erdmann bereitet sich schon auf die Geburt vor

Nicht mehr lang, dann sind sie schon zu fünft! Fiona Erdmann (36) verkündete vor wenigen Monaten, erneut Nachwuchs zu erwarten. Mittlerweile ist die Unternehmerin auch schon auf der Zielgeraden ihrer Schwangerschaft – denn: Die 36-Jährige bereitet sich langsam, aber sicher auf die Geburt vor. "So langsam wird es ernst. In zwei bis sechs Wochen werde ich meinen kleinen Schatz in den Armen halten. Ich habe heute noch einmal fleißig die Kleidung sortiert und gewaschen und auch sonst stecke ich jetzt mitten in den Vorbereitungen für unser nächstes Wunder", schreibt das Model zu einem aktuellen Babybauch-Schnappschuss auf Instagram.

Bereits vor einigen Tagen verriet die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin, dass ihr Nachwuchs früher als geplant zur Welt kommen könnte. "Sowohl die Ärztin als auch die Hebamme gehen davon aus, dass wir keine 40 Wochen schaffen und ich definitiv vor dem ET entbinden werde", schrieb Fiona nachdenklich zu einem Instagram-Beitrag. Diese Prognose habe sie zwar erwartet, dennoch setze sie das etwas unter Druck. Auch von ihrer geplanten Wassergeburt rate ihre Ärztin mittlerweile ab.

Dass die Geburt schon bald stattfinden könnte, dürfte vor allem Fionas Kids freuen – denn Leo und Neyla können ihr Geschwisterchen kaum erwarten, vor allem ihr Ältester. "Leo freut sich auf jeden Fall sehr. Ich glaube auch, dass es für ihn total cool ist, einen Bruder zu haben", erzählte die Dubai-Auswanderin kürzlich im Interview mit Promiflash und fügte hinzu: "Ich glaube auch, dass es sein Selbstbewusstsein stärken wird, weil Leo ist schon jemand, der so einen kleinen Bruder gebrauchen könnte, um sich wie der große Bruder zu fühlen."

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Oktober 2024

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Familie im Dezember 2024

