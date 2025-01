"Germany's Next Topmodel"-Drehstopp wegen L.A.-Großbränden

Seit Anfang der Woche wüten in Los Angeles mehrere gefährliche Großfeuer: Tausende Menschen mussten bereits evakuiert werden und ihre Häuser verlassen – einige Nachbarschaften liegen mittlerweile in Schutt und Asche. Auch die aktuellen Dreharbeiten der neuen Staffel von Germany's Next Topmodel werden nun von den Bränden beeinflusst. GNTM-Sprecherin Tina Land berichtet gegenüber Bunte: "Wegen der Situation in Los Angeles verschiebt ProSieben die Dreharbeiten zum zweiten Teil der GNTM-Jubiläumsstaffel um einige Tage." Modelchefin Heidi Klum (51) hat sich bisher nicht persönlich zu den Entwicklungen gemeldet, doch am Showstart im Februar soll sich bisher nichts ändern.

Heidi wohnt mit ihren Kids und Ehemann Tom Kaulitz (35) in Bel Air, einem Stadtteil von L.A., der bisher noch von dem Feuer verschont geblieben ist. Trotzdem lässt sie das Geschehen in der Glitzerstadt natürlich nicht kalt. Auf Instagram teilte sie bereits einige Hilfelinks und Zufluchtsorte für Mensch und Tier. Obwohl ihre Villa bisher nicht betroffen ist, musste ihr Schwager Bill Kaulitz (35) bereits sein Zuhause evakuieren. Über seinen Account auf derselben Plattform teilte er seinen Fans mit, dass er seine Siebensachen gepackt habe und vor dem Feuer geflohen sei.

Schon in den vergangenen Tagen hat die Gefahr des Feuers verschiedenen Events einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jennifer Lopez (55) wollte eigentlich die Premiere ihres neuen Films "Unstoppable" feiern – mitsamt rotem Teppich und jeder Menge Zuschauer. Das Event wurde jedoch kurzfristig abgesagt. Auch die Oscar-Nominierungen, die normalerweise mit einem großen Event und einem Livestream verkündet werden, werden nicht wie geplant stattfinden. In einem Brief, der unter anderem EW vorliegt, verkündet die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dass sich das Event jedoch nur um zwei Tage nach hinten verschiebe.

Getty Images Heidi Klum, Tom und Bill Kaulitz auf einem Event

Getty Images Jennifer Lopez, US-amerikanische Musikerin

