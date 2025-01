Heidi Klum meldet sich zur Katastrophe in Wahlheimat L.A.

Schwere Brände wüten derzeit in Kalifornien und bedrohen weite Teile von Los Angeles. Prominente Stadtteile wie Malibu oder die Hollywood Hills befinden sich in der Evakuierungszone, sodass auch Stars wie Jennifer Aniston (55), Mandy Moore (40) oder Bill Kaulitz (35) gezwungen waren, ihre Villen zu verlassen. Bills Schwägerin Heidi Klum (51), die mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) und den Kindern eine Villa in Bel Air bewohnt, hat sich nun auf Social Media zu der Katastrophe geäußert. In einem schlichten Post, bestehend aus den weißen Buchstaben "L.A." und einem Herz-Emoji vor schwarzem Hintergrund, drückte Heidi ihre Anteilnahme aus.

Darüber hinaus teilte Heidi in einer Instagram-Story Adressen von Zufluchtsorten für Anwohner und Tiere, die vor den Flammen flüchten mussten. Während Bill in einem Instagram-Post deutlich machte, dass er sein Zuhause verlassen musste, blieb unklar, ob Heidi und ihr Ehemann Tom direkt von der Feuersbrunst bedroht sind. Ihr Haus im Stadtteil Bel Air liegt bisher außerhalb der vom Feuer betroffenen Regionen. Weitere persönliche Details oder Kommentare zu ihrem aktuellen Befinden machte Heidi in ihren Beiträgen nicht.

Die Stadt Los Angeles ist seit Jahren die Wahlheimat von Heidi. Seit ihrer Hochzeit 2019 teilen Tom und Heidi nicht nur ihr Familienleben, sondern auch die Leidenschaft für die Stadt an der Westküste der USA. Tom, der als Mitglied von Tokio Hotel international bekannt wurde, schwärmte bereits in Interviews von der entspannenden Atmosphäre ihres Hauses in Bel Air: "Es ist unser persönlicher Rückzugsort." Nun steht das Künstlerehepaar jedoch wie viele andere in der Region den Folgen der verheerenden Brände gegenüber.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Golden Globes, Januar 2025

Getty Images Heidi Klum im November 2024