Jason Kelces Frau Kylie wurde wegen ihrer Größe gemobbt

Kylie Kelce (32), Ehefrau des ehemaligen Footballstars Jason Kelce (37), sprach in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" offen über ihre Vergangenheit und die Unsicherheiten, die sie aufgrund ihrer Körpergröße hatte. "Ich bin 1,80 Meter groß und war als Teenager meist größer als die Jungs in meiner Schule", erzählte sie. Während ihrer Highschool-Zeit wurde sie sogar wegen ihrer Größe gemobbt – ein Mitschüler beleidigte sie regelmäßig mit Sprüchen wie "Du bist riesig, du bist ein Mann."

Kylie erzählte weiter, dass sie sich erst spät mit ihrer Größe wohler fühlte. Während sie sich früher gegen die Worte anderer wehrte, hat sie inzwischen gelernt, diese Bezeichnungen nicht mehr als Beleidigung zu sehen: "Es hat lange gedauert, aber jetzt denke ich mir, 'Ja, ich bin groß, und das ist gut so.'" Auch im Familienalltag findet Kylie Halt, insbesondere durch ihren 1,91 Meter großen Ehemann Jason und ihren ebenfalls sehr großen Vater. Heute sieht sie ihre Größe als Stärke und als ein Symbol dafür, wie wichtig es ist, sich selbst anzunehmen.

Die Beziehung zwischen Jason und Kylie scheint von viel Humor geprägt zu sein. Jason, der für seine Gelassenheit bekannt ist, steht seiner Frau auch mit ihrer jüngsten Entscheidung zur Seite: dem Kauf eines Minivans. Obwohl Kylie zugeben musste, dass der Gedanke an ein solches Familienfahrzeug sie schmerzte, bleibt sie pragmatisch. Angesichts der vier Kindersitze, die bald untergebracht werden müssen, sagte sie zu ihren Podcast-Hörern: "Wir machen es für drei Jahre und dann tun wir so, als wäre es nie passiert." Ob Jason, der den Minivan scheinbar liebt, von der temporären Nutzung überzeugt ist, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce NFL-Star Jason Kelce und seine Frau Kylie

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige