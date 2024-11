So feuchtfröhlich feierte Max Verstappen den Formel-1-Sieg

Max Verstappen (27), der frischgebackene vierfache Formel-1-Weltmeister, hat seinen Titelgewinn in Las Vegas auf besonders ausgelassene Weise gefeiert. Nach dem Rennen am vergangenen Wochenende in der Spielerstadt ließ der Gewinner die Korken knallen und verbrachte die Nacht in feuchtfröhlicher Stimmung. Wie in einem Video auf X zu sehen ist, ging es danach direkt weiter: Er mixte für Timo Glock (42) und Peter Hardenacke bei einem Gespräch mit Sky eine Runde Wodka-Red-Bull und stieß mit ihnen auf seinen Erfolg an.

Aber schon vorab gab es das allererste alkoholische Getränk des Abends. Unmittelbar nach seinem Sieg begann Max mit einem Bier in der Hand und erschien damit zum ersten Interview an der Strecke. Darauf folgte eine ausgelassene Party, die wohl die ganze Nacht andauerte. Laut Max' Kollegen George Russell soll der 27-Jährige bis in die Morgenstunden gefeiert haben, wie er gegenüber Sky ausplauderte und witzelte: "Max ist ein echter Profi. Als Fahrer, als FIFA-Zocker und als Trinker." Er habe den Weltmeister um neun Uhr morgens noch an einer Bar hocken sehen.

Dank seiner steilen Karriere zählt Max zu den weltweit erfolgreichsten Sportlern – und das wirkt sich auch auf sein Bankkonto aus. Wie die Forbes-Liste der jungen Sportler im Jahr 2023 preisgab, machte der Formel-1-Star nach Fußballer Kylian Mbappé (25) und Quarterback Kyler Murray (27) einen stolzen dritten Platz, was die Vermögensfrage anbelangt. Er habe laut dem Magazin rund 55 Millionen Euro durch seine Rennen eingenommen und zusätzlich mehr als drei Millionen fernab der Strecke.

Getty Images Max Verstappen, Formel-1-Profi

