Trotz Baby-News: Max Verstappen will Motorsport treu bleiben

Dieses Jahr kann Max Verstappen (27) sich gleich mehrfach freuen: Zuerst wird er zum vierten Mal Weltmeister in der Formel 1, dann kündigt er sein erstes Baby mit Partnerin Kelly Piquet (36) an. Das soll mitten in der kommenden Rennsaison geboren werden – wie möchte Max den Rennsport und die Familie also vereinen? Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko schätzt gegenüber RTL die Einstellung des Fahrers ein: "Ich glaube nicht, dass Max ein Rennen verpassen wird." Max sei zwar ein Familienmensch, aber der Motorsport habe laut Helmut für ihn immer Priorität.

Der Weltmeister selbst zeigt auf Instagram, dass es für ihn keine Pause vom Rennen gibt. Selbst in den wohlverdienten Urlaubstagen befindet er sich auf der Rennstrecke. Seine Follower können das kaum fassen: "Du machst eine Pause von der Formel 1, indem du normale Rennen fährst." Ein weiterer Fan schreibt: "Ich liebe es, wie du dich mit Rennen von den Rennen entspannst."

Den Vollblutfahrer bekommt wohl niemand so schnell von der Strecke. Doch für sein Kind würde er im Notfall sicherlich alles tun. Immerhin sind er und Kelly schon seit 2020 ein unzertrennliches Paar. Aus einer vorherigen Partnerschaft brachte sie ihre Tochter Penelope mit in die Beziehung. Max wurde schon öfter bei Rennen gesehen, wie er liebevoll mit der Kleinen interagiert. Sehr wahrscheinlich wird er sein eigenes Kind auch oft mit auf die Strecke nehmen und Familie und Beruf kombinieren.

Anzeige Anzeige

Instagarm / kellypiquet Kelly Piquet und Max Verstappen im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Piquet und Max Verstappen nach seinem WM-Triumph 2021

Anzeige Anzeige

Was glaubt ihr, hat für Max Verstappen die höhere Priorität? Ganz klar die Familie. Er würde nicht einfach so die Geburt seines Kindes verpassen. Er liebt den Rennsport – da muss die Familie manchmal etwas zurückstecken. Ergebnis anzeigen