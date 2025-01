Nach einem Jahrzehnt: Cher Lloyd kündigt ein Comeback an

Cher Lloyd (31) hat ihre Fans in helle Aufregung versetzt, als sie verkündete, dass sie 2025 endlich neue Musik veröffentlichen wird. Über ein Jahrzehnt nach ihrem letzten Album teilte die Sängerin diese überraschende Neuigkeit auf Instagram. In einem Post schrieb die ehemalige X Factor-Teilnehmerin: "Happy New Year! Ich denke, es ist Zeit für neue Musik ... das ist kein Scherz!!" Ihre Anhänger reagierten begeistert und überhäuften sie mit Kommentaren wie: "Du glaubst nicht, wie aufgeregt wir sind!" und "Was? Wirklich?!". Chers letztes Album, "Sorry I'm Late", erschien 2014 und erreichte Platz 21 der UK-Charts.

Die 2010 durch "The X Factor" berühmt gewordene Künstlerin blickt auf eine bewegte Karriere zurück. Ihr Debüt-Album "Sticks And Stones" katapultierte sie mit Hits wie "Swagger Jagger" an die Spitze der Charts. Doch trotz ihres Erfolgs lief es hinter den Kulissen nicht immer glatt. Nach kreativen Differenzen mit Simon Cowells (65) Plattenlabel Syco trennten sich ihre Wege 2013. Daraufhin zog Cher, die bekannt für ihre besonderen Looks während ihrer "X Factor"-Zeit war, mit ihrem Ehemann Craig Monk vorübergehend in die USA. Seitdem hat sie sich weitgehend aus der Musikindustrie zurückgezogen, um sich ihrer Familie zu widmen.

Privat genießt Cher seit Jahren ihr Familienglück mit Craig, mit dem sie nach weniger als einem Jahr Beziehung still und heimlich geheiratet hatte. Das Paar hat zwei Töchter: die sechsjährige Delilah-Rae und die 16 Monate alte Eliza. In Interviews gab Cher zu, dass sie es bereue, während ihrer "X Factor"-Zeit manchmal einen schwierigen Charakter gezeigt zu haben. "Ich war jung und naiv und wollte zeigen, dass ich stark bin", gestand sie 2012 gegenüber dem Magazin Fabulous. Heute scheint sich die Sängerin mehr auf Momente der Heilung und Kreativität zu konzentrieren – und ihre Fans freuen sich, sie wieder im Rampenlicht zu sehen.

Instagram / cherlloyd Cher Lloyd, ehemalige "X Factor"-Kandidatin

Getty Images Cher LLoyd im Januar 2016

