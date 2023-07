Letztes Trimester: Cher Lloyd steht kurz vor der Geburt

Der Bauch wächst und wächst! Cher Lloyd (29) ist schon seit zehn Jahren mit ihrem Partner Craig Monk verheiratet. Seitdem durften sich die beiden schon einmal über gemeinsamen Nachwuchs freuen: 2018 hatte ihre Tochter Delilah-Rae das Licht der Welt erblickt. Vor wenigen Monaten verkündete die ehemalige X Factor-Teilnehmerin dann, erneut schwanger zu sein – und das auch schon in den letzten Zügen: Cher ist bereits im dritten Trimester!

In ihrer Instagram-Story teilt die Musikerin jetzt ein Selfie, auf dem sie auf dem Sofa abhängt – und zeigt ihren Fans ihre riesige Babykugel. "Offiziell in der Phase der Schwangerschaft, in der es schwierig ist, nach dem Sitzen oder Liegen aufzustehen", schreibt sie belustigt zu dem Schnappschuss. Dazu verrät Cher mittels Hashtag, schon im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft zu sein.

Bereits im April gab die Sängerin ihren Fans ein niedliches Update zu ihrem wachsenden Bauch – den sie in einem hautengen schwarzen Kleid perfekt in Szene setzte. Auf Social Media teilte sie ein Foto, auf dem ihre kleine Tochter liebevoll das Bäuchlein der "None Of My Business"-Interpretin streichelt. Neben dem Foto bedankte sie sich bei ihren Fans für die Glückwünsche zu ihrer Schwangerschaft.

Instagram / cherlloyd Cher Lloyd, ehemalige "X Factor"-Kandidatin

Instagram / cherlloyd Cher Lloyd, Musikerin

Instagram / cherlloyd Cher Lloyd mit ihrer Tochter Delilah-Rae

