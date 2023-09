"X-Factor"-Star Cher Lloyds zweite Tochter ist auf der Welt

Cher Lloyd (30) hat wunderbare Neuigkeiten zu verkünden! Im April machte die ehemalige X-Factor-Teilnehmerin öffentlich, ihr zweites Kind zu erwarten. Bereits 2018 hatten die Sängerin und ihr Liebster Craig Monk ihre erste Tochter auf der Welt begrüßen dürfen. Ihre zweite Schwangerschaft verlief jedoch nicht reibungslos: Sie hatte mit Schwangerschaftsdiabetes zu kämpfen. Nun meldet sich Cher jedoch mit erfreulichen Nachrichten: Ihr zweites Kind ist auf der Welt!

Diese frohe Botschaft verkündet die Musikerin nun via Instagram mittels eines süßen Schnappschusses des kleinen Nesthäkchens. Der Name ihrer neugeborene Tochter lautet dem Beitrag nach zu urteilen Eliza Violet und sie erblickte am 9. September das Licht der Welt. Auf dem Bild trägt die kleine Eliza einen niedlichen Strampler mit der Aufschrift "Ich liebe meine große Schwester."

Auch Chers erste Tochter Delilah hatte es scheinbar kaum erwarten können, ihre kleine Schwester zu treffen. Auf einem im Frühjahr geposteten Bild hält die Kleine stolz den Babybauch ihrer Mama und haucht einen Kuss darauf, während diese in einem schwarzen engen Kleid vor dem Spiegel posiert.

