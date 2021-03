Cher Lloyd (27) überrascht mit diesem Look! Die britische Sängerin ist nicht nur für ihr gesangliches Talent bekannt, sondern auch für ihre vielseitigen Styles. Mit schrillem Make-up und außergewöhnlichen Outfits überzeugt sie immer wieder ihre Fans in den sozialen Medien. Dabei scheint die Beauty ihre langen Haare auch gerne mal ganz anders zu tragen. Denn Cher präsentierte nun im Netz eine lockige Mega-Mähne!

Via Instagram teilte die "Want U Back"-Interpretin ein Selfie, welches sie offenbar geschossen hatte, während sie die Frühlingssonne genoss. Dabei fiel aber vor allem eins auf: Chers sehr natürlich aussehende Locken! Denn ihre Haarpracht sah nicht unbedingt so aus, als habe die 27-Jährige sie stundenlang gestylt, sondern einfach ihre Naturwellen herauskommen lassen. Und das steht ihr richtig gut, finden ihre Fans: "Deine Haare, mein Traum" und "Diese Locken", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare unter dem Beitrag.

Cher scheint in letzter Zeit eher auf einen natürlichen Look zu setzen. Denn schon im Dezember 2020 hatte sie ein ungeschminktes Selfie gepostet und damit einen ganz anderen Eindruck von sich vermittelt. "Ich hatte heute wirklich keine Lust, mich zu schminken, also habe ich es nicht getan", erklärte sie unter dem Schnappschuss im Internet.

Instagram / cherlloyd Cher Lloyd, Sängerin

Instagram / cherlloyd Cher Lloyd, Sängerin

Instagram / cherlloyd Cher Lloyd, Sängerin

