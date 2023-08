Schwangerschaftsdiabetes: Cher Lloyd brach in Tränen aus

Cher Lloyd (30) ist in großer Sorge. Eigentlich könnte es für die ehemalige X Factor-Teilnehmerin gerade kaum besser laufen. Im April machte sie öffentlich, dass sie wieder Mutter wird. 2018 hatten sie und ihr Partner Craig Monk bereits eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen dürfen. Ob es nun wieder ein Mädchen oder aber ein Junge wird, ist nach wie vor geheim. Stattdessen meldete sich Cher bei ihren Fans mit großen Bedenken: Sie leidet an Schwangerschaftsdiabetes.

In einem Instagram-Post berichtete die 30-Jährige, dass sie die Diagnose vergangene Woche erhalten habe: "Ich brach in Tränen aus. Ich war verängstigt, verwirrt und machte mir sofort Vorwürfe." Sie begann, Schwangerschaftsdiabetes zu recherchieren und Heilungsmöglichkeiten zu suchen. Mit ihrem Beitrag hoffe sie, Tipps von anderen Müttern zu bekommen. "Ich bin immer noch dabei, mich an die Veränderungen zu gewöhnen und daran, wie sich dies auf den Rest meiner Schwangerschaft auswirken könnte", erzählte sie nachdenklich.

Bis zur Geburt ist es offenbar nicht mehr allzu lange hin. Bereits vor wenigen Wochen hatte Cher ein Foto ihres kugelrunden Babybauchs geteilt. "Offiziell in der Phase der Schwangerschaft, in der es schwierig ist, nach dem Sitzen oder Liegen aufzustehen", hatte die "With Ur Love"-Interpretin dazu geschrieben.

Anzeige

Instagram / cherlloyd Cher Lloyd, Musikerin

Anzeige

Instagram / cherlloyd Cher Lloyd, Sängerin

Anzeige

Instagram / cherlloyd Cher Lloyd mit ihrer Tochter Delilah-Rae

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de