Nach Krebs: Amy Dowden will ihr Leben in die Hand nehmen

Amy Dowden (34) kämpft sich zurück ins Leben. Vergangenes Jahr im Mai machte die britische Strictly Come Dancing-Tänzerin ihre Brustkrebserkrankung publik. Nach einem mutigen Kampf gegen die Krankheit zeigen sich mittlerweile keine Anzeichen mehr für eine Erkrankung. In der in Kürze erscheinenden BBC-Doku "Strictly Amy: Cancer And Me" blickt sie zurück auf eine harte Zeit und verrät, was sie aus der Erfahrung gelernt hat: "Nimm das Leben in die Hand. Nikki, eine bemerkenswerte junge Frau in ihren 30ern, mit der ich online in Kontakt stand, ist leider während meiner Behandlung im letzten Jahr an Brustkrebs gestorben. Sie sagte immer: 'Nimm das Leben in die Hand' - und genau das hat sie getan. Ich bin fest entschlossen, nach ihrem Motto zu leben."

Im Juli kehrte Amy dann auch endlich aufs Tanzparkett zurück. Wie Wales Online berichtete, war das Publikum außer sich vor Freude, als die Profitänzerin nach einem Jahr wieder die Bühne betrat. Im Gespräch mit dem Magazin freute sich ein Fan unbändig, bei dem besonderen Moment dabei gewesen zu sein: "Es war inspirierend zu sehen, wie Amy auf die Tanzfläche zurückkehrte und solch kraftvolle und emotionale Tänze aufführte."

Während ihres Kampfes gegen den Krebs wurde Amy eine große Ehre zuteil: Prinzessin Kate (42) höchstpersönlich besuchte die 34-Jährige während ihrer Chemotherapie. "Ich hatte das Glück, Kate während meiner Chemobehandlung zu treffen, und sie hat sich so viel Zeit für mich genommen. Sie war so nett. Sie sagte zu mir: 'Lassen Sie uns wissen, wenn wir etwas für Sie tun können'", schwärmte Amy in der Sendung "Loose Women" von der Ehefrau von Prinz William (42).

Getty Images Amy Dowden, Profitänzerin

Getty Images Prinzessin Kate, Mitglied der britischen Königsfamilie

