Amy Dowden gibt Gesundheitsupdate nach Krankenhausaufenthalt

Amy Dowden (34), die beliebte Tänzerin aus der Show Strictly Come Dancing, musste nach einem gesundheitlichen Zwischenfall ins Krankenhaus gebracht werden. Am Samstagabend fühlte sich Amy während der Live-Übertragung plötzlich unwohl. Doch bereits am folgenden Freitag gibt sie in der Sendung "It Takes Two" Entwarnung. "Ja, ich fühle mich so viel besser. Und ich möchte mich einfach bei allen für die Liebe und Unterstützung bedanken, die ich erhalten habe", erklärt Amy strahlend.

In der kommenden Liveshow des britischen Pendants zu Let's Dance wird Amy jedoch weiterhin aussetzen. Ihr Tanzpartner JB Gill muss daher mit einer anderen Profitänzerin antreten. Danach kann Amy jedoch wieder Vollgas geben. Dieses Jahr fand Amys triumphale Rückkehr zu "Strictly Come Dancing" statt, nachdem sie sich einer Behandlung gegen Brustkrebs unterzogen hatte. Im Zuge dessen benötigte sie eine Mastektomie und Chemotherapie.

Amy hat in der Vergangenheit offen über gesundheitliche Herausforderungen gesprochen, angefangen mit einem Dokumentarfilm über ihre Erfahrungen mit der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn. Diese Krankheit kann starke Bauchschmerzen, Müdigkeit und Durchfall verursachen, beeinträchtigt aber nicht Amys ungebrochenen Willen. Ihr Mut im Umgang mit Krankheitserfahrungen und der Unterstützung von Mitmenschen wird von vielen bewundert. Trotz allem hat Amys positiver Umgang anderen Menschen geholfen, ihren eigenen gesundheitlichen Kampf zu akzeptieren und gibt damit vielen Betroffenen Hoffnung.

Amy Dowden mit ihrem Tanzpartner

Amy Dowden, TV-Bekanntheit

