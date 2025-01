Prinz William scherzt über Prinzessin Kates Kochkünste

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) sind für ihren lockeren Umgang miteinander bekannt – und für ihre kleinen, humorvollen Reibereien in der Öffentlichkeit. So auch bei einem Benefiz-Dinner im Jahr 2016, bei dem das royale Paar einen besonderen Abend mit einem exquisiten Fünf-Gänge-Menü genießen durfte, wie OK! berichtete. Während des Abends witzelte Kate, dass ihr Mann wohl glücklich sei, eine Pause von ihrer Küche zu haben. "William muss sich meistens mit meinem Essen abfinden", scherzte sie. William konterte lachend: "Das ist der Grund, warum ich so schlank bin!"

Dieser kleine Seitenhieb ist nur eines von vielen humorvollen Beispielen, die das Paar bei öffentlichen Anlässen zeigt. Besonders bei Wettbewerben oder kulinarischen Aktivitäten sprühen die beiden vor Witz und Charme. So waren William und Kate 2019 in der Sendung "A Berry Royal Christmas" der BBC zu sehen, wo sie gegeneinander antraten, um die beste Weihnachtsroulade herzustellen. William scherzte in der Episode: "Ich habe Hunderte von Rouladen gemacht, ein Bestseller-Kochbuch ist in Planung!" Als seine Frau einen Blick auf seine Kreation warf, neckte er sie: "Kannst du dich bitte auf deine eigene Roulade konzentrieren?"

Kate verriet während der Show, dass William zu Studentenzeiten in der Küche experimentierfreudiger war. "Damals hat er versucht, mich zu beeindrucken", lachte sie und erinnerte sich an Gerichte wie Bolognese, die er während ihrer Studienjahre zubereitete. Heute sei William besonders beim Frühstück der König des Herdes. Ihre humorvolle Chemie zieht sich durch ihren Alltag, und ihre Fans lieben das Paar nicht nur für ihre Spitzfindigkeiten, sondern auch für ihre offensichtliche Verbundenheit und Freude an kleinen gemeinsamen Momenten.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Dezember 2024

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in einem Restaurant in Birmingham

