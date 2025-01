SZA begeistert ihre Fans mit einem heißen Bikini-Selfie

SZA (34) zeigt ihren umwerfenden Körper gerne im Netz. Vor wenigen Tagen postete die Sängerin ein Spiegelselfie in einem knappen Bikini. Ihre Fans sind absolut begeistert von den heißen Kurven der "Kill Bill"-Interpretin. "So wunderschön", schwärmt nur einer von ihnen. Andere versuchen ihr Glück bei der Musikerin. "In meinem Kopf sind wir verheiratet", schreibt ein Verehrer der Beauty. Ein weiterer Fan macht ihr ein besonderes Angebot: "Ich habe diesen 35-Karat-Ring herumliegen, falls du bereit bist."

Auch ihre Kollegen kommen gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. "Du bist so schön, dass es weh tut", schwärmt die Sängerin Lola Young. Neben dem sexy Bikini-Pic teilte SZA, bürgerlich Solána Imani Rowe, weitere Bilder und Videos in ihrem Post. Auf diesen sieht man, wie die Songwriterin eine Bootstour genießt, in der Sauna entspannt und am Strand posiert. "Paradies", kommentiert die Schauspielerin Chloe Bailey zu den Schnappschüssen.

SZA bezaubert ihre zahlreichen Verehrer gerne mit verführerischen Bildern in knappen Outfits. Über einen besonders heißen Look konnten sich die Fans der "Good Days"-Interpretin erst im September des vergangenen Jahres freuen. Die Sängerin präsentierte ihren tollen Body in einem langen schwarzen Kleid mit Cut-outs. Sogar ihr String war sichtbar und blitzte an ihren Hüften hervor.

Instagram / sza SZA, Januar 2025

Instagram / sza SZA, Sängerin

Wie gefallen euch die Bikini-Pics von SZA? Sie sieht absolut umwerfend aus! Die Bilder sind mir zu freizügig. Ergebnis anzeigen