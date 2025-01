Vor Linkin Park: Florian Silbereisen dominiert die Charts

Thomas Anders (61) und Florian Silbereisen (43) haben es wieder geschafft: Mit ihrem gemeinsamen Album "Nochmal!" erobern die beiden Schlagerstars die deutschen Albumcharts. Die von GfK Entertainment ermittelten Hitlisten zeigen, dass das zweite Album des Duos, ähnlich wie der Vorgänger "Das Album", direkt an die Spitze klettert. Damit verdrängen sie internationale Musikgrößen wie Linkin Park, deren Werk "From Zero" auf Platz zwei rangiert. Die südkoreanische Boygroup Stray Kids belegt mit ihrem Album "Hop" aktuell den dritten Platz.

Der Erfolg von "Nochmal!" unterstreicht die besondere Chemie zwischen dem Schlager-Urgestein Thomas und dem allseits beliebten Moderator und Entertainer Florian. Die beiden hatten sich schon mit ihrem ersten gemeinsamen Projekt als echtes Dreamteam bewiesen. "Wir sind wieder Nummer eins in den Charts. Dankeschön, sage ich von ganzem Herzen!", freut sich Thomas auf Instagram über den Erfolg und teilt ein Foto mit seiner Trophäe und auch Florian veröffentlicht ein Selfie mit seiner Auszeichnung.

Privat könnten die Duettpartner kaum unterschiedlicher sein. Thomas, der durch seine Karriere bei Modern Talking weltberühmt wurde, lebt mit seiner Familie zurückgezogen und genießt es, abseits des Rampenlichts kreativ zu sein. Florian hingegen steht neben der Musik als Moderator regelmäßig vor der Kamera und begeistert mit Formaten wie seinen legendären Schlagershows ein Millionenpublikum.

Instagram / thomasanders_official Thomas Anders, Schlagerstar

Getty Images Florian Silbereisen und Thomas Anders, Schlagerstars

