Zendaya kann trotz Tennisfilm nichts mit dem Sport anfangen

Zendaya Coleman (28) hat kürzlich offenbart, dass sie sich während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Challengers" einer ganz besonderen Herausforderung stellen musste. In dem von Luca Guadagnino (53) inszenierten Sportdrama spielt die Schauspielerin Tashi Duncan, eine ehemalige Profi-Tennisspielerin, die sich in einem Liebesdreieck zwischen ihrem Ehemann, dargestellt von Mike Faist (33), und dem Amateurspieler Patrick Zweig, gespielt von Josh O’Connor, befindet. Obwohl Zendaya für ihre Disziplin und ihren Perfektionismus bekannt ist, musste die Schauspielerin zugeben, dass Tennis sie an ihre Grenzen brachte. "Ich wusste nicht einmal, wie man den Schläger hält", erklärte sie. Hinzu kam, dass sie zum Zeitpunkt der Dreharbeiten eine Brille getragen habe und den Ball oft kaum hätte sehen können, berichtet W Magazine.

Um dennoch authentisch auf dem Platz zu wirken, griff Zendaya zu einem ungewöhnlichen Ansatz. Statt sich ausschließlich auf das Tennistraining zu verlassen, setzte sie auf ihre Erfahrung als Tänzerin und lernte die Bewegungen wie eine Choreografie. Auf diese Weise konnte sie das notwendige Fuß- und Körpergefühl aufbauen. Während der Dreharbeiten wurden die Tennisszenen dann ohne echte Bälle und vollständig choreografiert gefilmt, was ihr half, die Sequenzen besser umzusetzen. Ihre Leistung zahlte sich aus, denn sie wurde für ihre Rolle sogar für einen Golden Globe nominiert. Doch nicht alle ließen sich täuschen: Tennislegende Serena Williams (43) bemerkte beim Anschauen des Films sofort, dass die Bälle nicht echt waren. Dennoch lobte sie Zendayas Einsatz mit einem "Aber du hast das gut gemacht".

Privat beschreibt sich Zendayas selbst als Perfektionistin, was sie augenzwinkernd auf ihr Sternzeichen Jungfrau zurückführt. Die Schauspielerin, die auch in "Dune: Part Two" und in der Serie "Euphoria" Hauptrollen übernimmt, ist bekannt dafür, sich mit ganzer Leidenschaft in ihre Projekte einzubringen. Trotz der intensiven Vorbereitung für "Challengers" gestand sie jedoch, dass Tennis nicht ihre Welt geworden sei. "Ich probiere gerne Neues aus, auch wenn ich merke, dass ich nicht alles perfekt beherrsche", verriet sie einmal lächelnd in einer Unterhaltung. Obwohl Zendaya nach den Dreharbeiten gut in Form war, stellte ihr folgender Film "Dune: Part Two" sie erneut vor besondere körperliche Herausforderungen.

