Das bekam Prinzessin Kate von ihren Kids zu ihrem Geburtstag

Gestern feierte Prinzessin Kate ihren 43. Geburtstag. Von ihren drei Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) soll sie ein besonderes Geschenk zu ihrem Ehrentag bekommen haben. Wie Hello! Magazine berichtet, soll ihr Nachwuchs ihr eine selbstgebastelte Collage aus den schönsten Familienaufnahmen gemacht haben. Darunter sollen sich auch Fotos befunden haben, die George, Charlotte und Louis selbst geknipst haben. Über das emotionale Präsent freute sich Kate sicherlich sehr.

Was Kates Mann Prinz William (42) ihr zum Geburtstag für eine Aufmerksamkeit machte, ist nicht bekannt. Dafür teilte der künftige britische König aber einen niedlichen Post auf Instagram. "Auf die unglaublichste Frau und Mutter. Die Stärke, die du im letzten Jahr gezeigt hast, war bemerkenswert. George, Charlotte, Louis und ich sind so stolz auf dich. Alles Gute zum Geburtstag, Catherine", schwärmte William darin regelrecht über die Princess of Wales. Dazu veröffentlichte er ein schickes Schwarzweiß-Foto seiner Gattin, auf dem sie selbstsicher posiert.

Im vergangenen Jahr zog sich Kate beinahe völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Anfang 2024 machte sie ihre Krebserkrankung bekannt und stellte klar, dass sie Zeit brauche, um ihrer Chemotherapie nachzugehen. Im September schloss sie die medizinische Behandlung ab. Im neuen Jahr soll Kate sich deshalb wieder öfter bei Terminen zusammen mit ihrem Mann zeigen. "Das letzte Jahr war außergewöhnlich und William trat in die Rolle eines globalen Staatsmannes, aber in Zukunft denke ich, dass Catherine mehr an seiner Seite sein wird", erklärte der Royal-Biograf Robert Johnson gegenüber Hello! vor wenigen Tagen zuversichtlich.

Matt Porteous Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im März 2022

