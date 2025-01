So süß gratuliert Prinz William seiner Kate zum Geburtstag

Heute ist für Prinzessin Kate (43) ein ganz besonderer Tag: Die Frau von Prinz William (42) hat Geburtstag! Zu ihrem Ehrentag wendet sich der britische Thronfolger nun über Instagram an seine Gattin und schickt ihr ein paar rührende Geburtstagswünsche. "Auf die unglaublichste Frau und Mutter. Die Stärke, die du im letzten Jahr gezeigt hast, war bemerkenswert. George, Charlotte, Louis und ich sind so stolz auf dich. Alles Gute zum Geburtstag, Catherine", schreibt William und setzt dahinter noch: "Wir lieben dich." Er signiert die süße Nachricht noch mit seinem klassischen "W".

Bei dem Bild, das William dazu teilt, handelt es sich um ein lockeres, aber dennoch elegantes Porträt der Herzogin. Sie lächelt gelassen und hat ihre Hände in die Taschen ihrer Hose gesteckt. Sie sieht relaxt und glücklich aus – was sie sich auch wirklich verdient hat. Immerhin hat Kate im vergangenen Jahr einen großen Rückschlag wegstecken müssen: Anfang 2024 wurde bei ihr eine Krebserkrankung festgestellt. Daraufhin zog sie sich von den Pflichten der Königsfamilie zurück und mied monatelang die Öffentlichkeit. Erst im September 2024 hat sie ihre Rolle als Teil der Monarchie wieder richtig aufnehmen können.

Kate bedeutet nicht nur der Königsfamilie sehr viel – auch die Fans der britischen Royals hängen ungemein an der Herzogin. Innerhalb weniger Minuten [Stand: 9. Januar 2025, 11:22 Uhr] sammelt der Beitrag auf der Plattform über 70.000 Likes und Unmengen an Kommentaren an. "Alles Gute zum Geburtstag, Catherine, wir wünschen dir ein wunderbares Jahr im Kreise von Familie und deinen Liebsten", schreiben viele zu dem Beitrag. Einige nennen sie "eine Inspiration", "wunderschön" und einen "Lichtblick am dunklen Horizont".

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte, 2024

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2024

