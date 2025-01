Florian Silbereisen macht eine TV-Pause bis zum Sommer 2025

Fans bekamen in den vergangenen Wochen eine Menge von Florian Silbereisen (43) zu Gesicht: Neben seiner Rolle als Kapitän Max Parger des Traumschiffs unterhielt er die Zuschauer unter anderem mit einer Reihe von TV-Auftritten und seiner Live-Show "Silvester-Schlagerbooom". Das muss jetzt aber erst einmal reichen – denn wie Bild berichtet, legt der Entertainer vorerst eine kleine Pause ein. "Nach den 'Schlagerchampions' am Samstagabend bin ich dann erst mal weg! Das ist meine letzte große Eurovisionsshow bis zum Sommer. Nach so viel Silbereisen gönne ich allen eine Silbereisen-TV-Showpause", verkündet er.

Der 43-Jährige wird sich die Zeit zunächst mit den Dreharbeiten für das "Traumschiff" vertreiben, die – wie er verrät – "im wahrsten Sinne des Wortes am anderen Ende der Welt" stattfinden: in der Südsee. Und wie sieht es danach aus? "Die Gefahr, dass ich es mir anders überlege und vorzeitig zurückkomme, ist gering", betont Florian. Er wolle danach entspannen, das vergangene Jahr verarbeiten und wohlverdienten Urlaub machen. Der Schlagerstar betont aber, die letzten Wochen und Monate sehr genossen zu haben. "Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte! Das fühlt sich immer noch an wie im Traum", schwärmt er.

In seine TV-Pause startet der Sänger aber noch mit einem Erfolg. Gemeinsam mit Thomas Anders (61) brachte er die Platte "Nochmal!" heraus und eroberte im Handumdrehen die deutschen Albumcharts, wie eine von GfK Entertainment ermittelte Hitliste bewies. Ähnlich wie der Vorgänger "Das Album" sicherte sich auch das zweite Projekt des musikalischen Duos den Spitzenplatz. Dabei verdrängten sie internationale Musikgrößen wie Linkin Park und die südkoreanische Boygroup Stray Kids.

