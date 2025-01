Ganz offen: Cheyenne Ochsenknecht über Beauty-Eingriffe

Cheyenne Ochsenknecht (24), bekannt als Model und Influencerin, gewährte ihren Fans auf Instagram einen ehrlichen Einblick in ihre Beauty-Routine. In einem Video zeigte sie ihren Besuch bei einem Schönheitsarzt, bei dem sie sich gleich mehreren Behandlungen unterzog. Neben einer Gesichtsreinigung, mit der sie ihre Akne thematisierte, wurden auch Mimikfalten aufgespritzt und Augenringe behandelt. Besonders betonte die Tochter von Natascha Ochsenknecht (60), dass sie lediglich ein kosmetisches Problem an ihren Lippen korrigieren ließ, aber nicht etwa ihre Lippen vergrößert habe. Mit Aussagen wie "Lasst uns Akne normalisieren" wandte sich die zweifache Mutter bewusst an ihre Community.

Die Reaktionen ihrer Fans fielen überwiegend positiv aus. Viele lobten Cheyenne ausdrücklich für ihren unverfälschten Umgang mit dem Thema Akne und dafür, dass sie hinter die Kulissen ihrer makellosen Social-Media-Auftritte blicken lässt. Die Kommentare reichten von "Megasympathisch und vor allem authentisch" bis hin zu "Echt super, dass du das so offen zeigst". Zwar gab es auch einzelne Stimmen, die fanden, dass Mimikfalten kein Grund für Eingriffe seien, doch es überwogen die zustimmenden Worte. Viele Fans hoben hervor, dass es mehr Prominente wie Cheyenne geben sollte, die die ungefilterte Realität zeigen.

Cheyenne, die nicht nur als Influencerin bekannt ist, sondern gemeinsam mit ihrem Partner eine Landwirtschaft betreibt, gewährt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben als junge Mutter auf dem Land. Trotz ihrer glamourösen Seite scheint sie sich auf Natürlichkeit und Ehrlichkeit zu konzentrieren – beides Eigenschaften, die sie bewusst in den sozialen Medien betont. Ihre Offenheit in Bezug auf kosmetische Behandlungen und Hautprobleme hebt sie von anderen Influencerinnen ab, die häufig ein Bild der makellosen Perfektion verbreiten. Dass Cheyenne so offen mit heiklen Themen umgeht, scheint ihre Bindung zu ihrer Community nur weiter zu stärken.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Dezember 2024

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, auf ihrem Hof 2024

