Ohne Make-up: Cheyenne Ochsenknecht zeigt ihre Akne im Netz

Cheyenne Ochsenknecht (24) zeigt sich komplett ungeschminkt in den sozialen Medien. In ihrer Story auf Instagram präsentiert sich die Tochter von Uwe Ochsenknecht (68) ganz natürlich und ohne Make-up, um ihren Fans vor allem eines zu verdeutlichen: Auch sie leidet, wie viele andere, an Hautunreinheiten. "Habe schon, seit ich denken kann, mit leichter Akne zu kämpfen", schreibt die Influencerin dazu und verrät, dass sie daher sogar zu einer Ärztin geht.

Bei ihren Fans ist Cheyenne für ihre lockere und offene Art beliebt. Ihnen gewährt die Familienmutter nicht nur in ihren Shows Diese Ochsenknechts und "Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino" private Einblicke, sondern plaudert auch regelmäßig im Netz aus dem Nähkästchen. Hemmungen hat die Schwester von Jimi Blue Ochsenknecht (32) dabei kaum: Sie klärte sogar ungeniert auf, dass sie vor ihrem Ehemann Nino Sifkovits (29) ihren Stuhlgang verrichten würde.

Mit ihrem Partner ist Cheyenne seit 2019 liiert – sie gaben sich im Jahr 2022 das Jawort. Gemeinsam hat das Paar mittlerweile zwei Kinder. Tochter Mavie (3) erblickte 2021 das Licht der Welt, rund zwei Jahre später komplettierte Sohn Mateo das Familienglück. Weiteren Nachwuchs wünscht sich die zweifache Mutter nicht, wie sie in den sozialen Medien verriet: "Jetzt, wo das Zweite ein Junge ist, ist es umso perfekter, aufzuhören mit der Kinderplanung."

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, November 2023

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits it ihren Kindern Mateo und Mavie, März 2024

