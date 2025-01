Oben-ohne-Urlaub: Heidi Klum turtelt mit ihrem Tom am Strand

Heidi Klum (51) genießt ihren Urlaub in vollen Zügen. Mit ihrem Mann Tom Kaulitz (35) erfreute sich das deutsche Supermodel an dem sonnigen Tag in St. Barts und ließ dabei sogar das Bikinioberteil weg. Hand in Hand ging das oberkörperfreie Ehepaar ins Karibische Meer und strahlte sich glücklich an. Während sich Heidi in einem schlichten schwarzen Bikinislip bräunen ließ, rockte Tom eine wilde Badehose im Giraffen-Print und ließ seine dunkle Mähne im Wind flattern.

Ein weiteres Foto zeigt die 51-Jährige und den Tokio-Hotel-Sänger im Meer baden, obwohl sie auch dort nicht die Finger voneinander lassen konnten. Eng umschlungen entspannte sich das Paar im kühlen Nass und küsste sich innig. Die Paparazzi konnten den Turteltauben die gute Stimmung in keiner Weise verderben und sie planschten weiter in den Wellen. Auf einem weiteren Schnappschuss lässt sich die vierfache Mutter unbeirrt von den Schaulustigen mitten am Strand sonnen und zeigt selbstbewusst ihren sportlichen Körper.

Trotz der glücklichen Mienen des verliebten Paares scheint es den Urlaub nicht ganz unbeschwert auskosten zu können. In seiner Wahlheimat L.A. herrschen durch die Brände noch verheerende Umstände. Auch Heidis Schwager Bill Kaulitz (35) berichtete auf seinem Instagram-Profil, sein Zuhause verlassen haben zu müssen. Die Villa der Germany's Next Topmodel-Moderatorin im Stadtteil Bel Air soll bisher zum Glück verschont geblieben sein. Trotzdem scheint sie die Katastrophe sehr zu treffen und sie postete ein Bild mit der Aufschrift "L.A." begleitet von einem Herz-Emoji. In ihrer Story teilte sie außerdem Adressen von Zufluchtsorten für Anwohner und Tiere, die sich vor den Flammen retten mussten.

MEGA1252620_040 Sänger Tom Kaulitz und Supermodel Heidi Klum in St. Barts

Getty Images Heidi Klum, Model

