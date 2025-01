Schulstart: Bushidos Tochter Aaliyah veräppelte ihre Eltern

Das war wohl nichts! Weihnachten und Silvester sind vorbei und für viele Menschen geht wieder der Ernst des Lebens los – so auch für Aaliyah Ferchichi! Die Tochter von Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (46) dachte sich allerdings pünktlich zum Schulstart einen kleinen Plan aus, der sie vor dem Schulstart bewahren sollte. Zumindest kurzzeitig! "Ein paar Prozent unserer Kinder mussten dann auch am Montag das erste Mal wieder in die Schule. Obwohl Aaliyah – eigentlich nice try an dieser Stelle, liebe Grüße gehen raus – hat uns ja versucht zu erzählen, die Schule würde erst am Mittwoch losgehen", plauderte der Rapper in seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi" aus.

Doch so leicht ließen sich Mama und Papa nicht von ihrer Tochter hinters Licht führen! Das Ehepaar wusste sich zu helfen und fand die Wahrheit auf eigene Faust heraus. "Man kann ja auf die Schulhomepage gucken und dann haben wir herausgefunden, am Montag geht es wieder in die Schule", erklärte Bushido. Die Idee, den Schulstart einfach nach hinten zu verlegen, scheinen Anna-Maria und der Musiker mit Humor genommen zu haben. Wahrscheinlich, weil die beiden ganz genau wissen, wie man sich nach einer langen Schulpause fühlen kann, kurz bevor der Montag wieder vor der Tür steht.

Wie die Kinder der Großfamilie ihre vergangenen Wochen im Kreise ihrer Liebsten verbracht haben, verriet Anna-Maria vor Kurzem auf Instagram. Ihren Fans gab die Influencerin einen kleinen Einblick in das Weihnachtsfest der Familie Ferchichi. "Vormittags gemütlicher Morgen. Die Kinder helfen, die Tische zu schmücken. Danach Kirche. Essen, Bescherung und danach alle zusammen einen Weihnachtsfilm gucken", berichtete die 43-Jährige voller Freude.

Instagram / anna_maria_ferchichi Laila und Aaliyah Ferchichi, Kinder von Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Töchtern im Dezember 2024

