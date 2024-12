Weihnachten bei Bushido: Anna-Maria legt Wert auf Tradition

Auch wenn Anna-Maria Ferchichi (43) gemeinsam mit ihrem Ehemann Bushido (46) und ihren acht Kindern in Dubai lebt, ist es der Influencerin sehr wichtig, Weihnachtstraditionen aufrechtzuerhalten. In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story verrät die Vielfachmama, wie sie und ihre Familie Heiligabend verbringen. "Vormittags gemütlicher Morgen. Die Kinder helfen, die Tische zu schmücken. Danach Kirche. Essen, Bescherung und danach alle zusammen einen Weihnachtsfilm gucken", beschreibt sie den üblichen Ablauf des Tages.

Den Gang in die Kirche habe sie als Tradition aus Deutschland mit nach Dubai gebracht. Auch wenn ihre gemeinsamen Kinder mit Anis, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, Muslime sind, lege die 43-Jährige viel Wert darauf, ihnen auch ihre christlichen Werte nahezubringen. Zum Essen gebe es jedes Jahr das Gleiche: Truthahn mit Knödeln und Rotkohl. Selber kochen sei aufgrund der vielen Menschen aber nicht mehr drin. "Seitdem wir hier sind, bestellen wir 28 Kilo Vögel, da auch Freunde von uns kommen. Wir sind dieses Jahr zwölf Erwachsene und sieben Kinder", erklärt Anna-Maria.

Selbstverständlich dürfen auch bei der Schwester von Sarah Connor (44) und dem "Sonnenbank Flavour"-Interpreten die Geschenke nicht fehlen. Gebracht werden sie ihren Kids vom Weihnachtsmann. Wie viel Geld pro Kind ausgegeben wird, haben die Eltern aber nicht festgelegt. "Um ehrlich zu sein, haben wir dafür kein Budget. In manchen Jahren war es viel, in anderen weniger. Dieses Jahr habe ich noch keine Ahnung, was wir schenken", gestand die Podcasterin knapp eine Woche vor dem Fest auf Instagram.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Töchtern im Dezember 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Dezember 2024

