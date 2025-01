"Waren unerträglich": Ex-Nachbarin schießt gegen Stehfests

Bis vor Kurzem lebten Eric (35) und Edith Stehfest noch in einem modernen Mehrfamilienhaus in Thüringen. Doch der Schauspieler und die DJane sollen regelmäßig mit den Nachbarn aneinandergeraten sein, weshalb ein Umzug unausweichlich war. Im Interview mit Bild spricht eine Ex-Nachbarin nun Klartext und feuert heftig gegen ihre einstigen Nebenleute: "Es war schrecklich mit ihnen. Ich musste Herztabletten nehmen, um mich zu beruhigen. Sie waren unerträglich." Demnach sollen Eric und Edith nachtaktiv gewesen sein und bis in den Morgen Musik gehört haben. "Die Kinder konnten nicht schlafen, und der Hund bellte. Dieses Paar benimmt sich wie ein Königspaar", wettert die Anwohnerin weiter.

Die Abneigung der Nachbarin und der Stehfests beruht aber offenbar auf Gegenseitigkeit. "Wir waren nicht die einzigen in dem Haus, die Probleme mit dieser Nachbarin hatten. Schon am Einzugstag regte sie sich auf. Mit den anderen Mietparteien hatten wir keinen Streit", erklärte Eric auf Nachfrage des Newsportals. Mittlerweile ist die vierköpfige Familie samt Hund umgezogen. "Dort sind wir gut angekommen, fühlen uns sehr wohl", schwärmt Eric.

In den vergangenen Monaten waren Eric und Edith mehrfach in aller Munde. Zuletzt, weil die zweifache Mutter in wenigen Wochen ins Dschungelcamp einziehen wird. Im November vergangenen Jahres machte Eric öffentlich, dass er an paranoider Schizophrenie leidet. Im Interview mit RTL nahm die Musikerin erst kürzlich Stellung dazu, weshalb sie trotz der Krankheit ihres Mannes nach Australien fliegen wird: "Ich finde es total wichtig, dass ich jetzt an dem Punkt, wo Eric mit seiner Heilung steht, sage: 'Ich vertraue, dass du die Kraft hast und alle Entscheidungen richtig treffen wirst.'"

Anzeige Anzeige

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / ericstehfest Eric und Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige