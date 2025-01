Darum zieht Edith Stehfest trotz Erics Erkrankung ins Camp

Edith Stehfest, Ehefrau von Schauspieler Eric Stehfest (35), zieht schon bald ins Dschungelcamp ein. Die zweifache Mutter tritt damit in die Fußstapfen ihres Mannes, der bereits zweimal an der beliebten Show teilgenommen hat. Doch diesmal wird Edith allein nach Australien reisen, was für das Paar eine komplett neue Erfahrung bedeutet. Vor allem, da Eric erst im November öffentlich gemacht hat, dass er an paranoider Schizophrenie leidet. Gegenüber RTL verrät Edith, warum sie trotzdem in den Dschungel zieht: "Ich finde es total wichtig, dass ich jetzt an dem Punkt, wo Eric mit seiner Heilung steht, sage: 'Ich vertraue, dass du die Kraft hast und alle Entscheidungen richtig treffen wirst.'"

Sie und Eric leben bereits seit einer Weile getrennt – nun werden für rund drei Wochen Tausende von Kilometern zwischen den Eheleuten stehen, denn Eric kommt nicht als Begleitung seiner Frau mit. Für die Medienpersönlichkeit ist es außerdem das erste TV-Format, an dem sie ohne ihren Partner teilnimmt. "Der Dschungel ist die erste eigene Show, die ich mache – ohne meinen Mann. Für mich ist alles, was Abenteuer ist, etwas, das ich liebe – und das ist ein riesiges Abenteuer", betont sie gegenüber dem Sender. Wie Edith sich letztendlich schlagen wird, bleibt aber weiterhin abzuwarten.

Die vergangenen Monate waren für das Paar ziemlich herausfordernd. Seitdem Eric seine psychische Erkrankung publik gemacht hatte und seine Frau kurz darauf ausgezogen war, gab es immer wieder Schlagzeilen, die das Ende seiner und Ediths Beziehung nahelegten. In der Sendung "Riverboat" betonte der GZSZ-Star jedoch: "Wir sind nicht getrennt. Um das mal klar auszusprechen." Er wolle der DJane zunächst etwas Erholung gönnen, bevor er und die zwei gemeinsamen Kinder zu ihr auf die Ranch ziehen, auf der sie aktuell wohnt.

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Februar 2024

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

