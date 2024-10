Darum sind Dennis Gries und Katja aus Wohnung ausgezogen

Reality-TV-Star Dennis Gries und seine Partnerin Katja Geretschuchin (29) sind überraschend aus ihrer gemeinsamen Wohnung im Allgäu ausgezogen. Der Umzug kam für viele unerwartet, denn das Die Bachelors-Paar hatte erst vor Kurzem all seine Habseligkeiten dorthin gebracht und sich auf ein neues Kapitel in der idyllischen Region gefreut. In seiner Instagram-Story teilt Dennis nun die Gründe für diesen schnellen Auszug mit und gewährt seinen Fans einen ehrlichen Einblick in seine Gefühlswelt. "Kurz nach dem Umzug, als wir dann alle Sachen hier hatten und unsere erste Nacht hier verbracht haben bis zum Tag heute, habe ich keine einzige Nacht hier gut geschlafen", erklärt der Fitnesstrainer.

Dennis erzählte, dass er sich nach dem Umzug schlichtweg nicht wohlgefühlt habe. Obwohl seine größte Sorge zunächst war, dass Katja sich im Allgäu nicht einleben könnte, traf es letztlich ihn selbst unerwartet. Ihm war es wichtig, es schnellstmöglich Katja zu sagen – schließlich hat sie ihr Düsseldorfer Leben aufgegeben und ist extra für ihn nach Bayern gezogen. Er betont, wie wichtig es sei, auf sein Bauchgefühl zu hören: "Wenn sich die Seele einfach nicht zu Hause fühlt, dann ist es meiner Meinung nach einfach nicht das Richtige." Nun ziehen sie erst einmal in seine alte Wohnung zurück.

Für Dennis, der nicht nur als Reality-TV-Star, sondern auch als Unternehmer bekannt ist, steht das persönliche Wohlbefinden an erster Stelle. Die Beziehung zu Katja scheint ihm dabei besonders am Herzen zu liegen. Das Paar ist seit dem Bachelor-Finale zusammen und führte bis vor Kurzem noch eine Fernbeziehung von mehreren Hundert Kilometern.

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin und Dennis Gries, Reality-TV-Persönlichkeiten

Instagram / dennis.gries Dennis Gries und Katja in ihrer neuen Wohnung

