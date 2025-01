Gök überrascht seine Rebecca Ries mit einer Geburtstagsparty

Vor wenigen Tagen feierte Rebecca Ries ihren 30. Geburtstag. Den Tag verbrachte sie gemeinsam mit ihrem Schatz Göktug Göker. Am Wochenende darauf hatte der Temptation Island-Verführer aber noch eine ganz besondere Überraschung für seine Liebste. Unter einem Vorwand entführte er sie in ein Restaurant – wo ihre besten Freunde bereits auf sie warteten. "Ich habe den besten Freund und die besten Freunde der Welt. Danke, dass ihr mich so unglaublich überrascht und meinen Tag unvergesslich gemacht habt", schwärmt Becci zu einem Instagram-Beitrag, in dem sie ein paar Eindrücke ihrer Überraschungsparty teilt.

Damit hatte die Schwangere wohl nicht gerechnet. Offenbar hat Gök ein eigenes Separee in einem Steakhouse reserviert und alles nach ihren Vorstellungen geschmückt. Die TV-Bekanntheit hat an alles gedacht – selbstverständlich auch an einen personalisierten Geburtstagskuchen. Rebeccas Freude ist riesig. "Ihr habt mein Herz zum Leuchten gebracht. Für solche Menschen wie euch bin ich unendlich dankbar", schreibt sie zu den Aufnahmen. Schon zwei Tage zuvor setzte Gök alles daran, den runden Geburtstag von Rebecca zu einem ganz besonderen Tag zu machen. Er verwöhnte seine Freundin nicht nur mit einem riesigen Strauß Rosen, sondern auch mit einer Menge Geschenke. Für den 28-Jährigen eine Selbstverständlichkeit. "Du hast nur das Beste verdient, Liebe", kommentierte er das Video, auf dem die einstige Bachelor-Kandidatin die süßen Aufmerksamkeiten mit ihrer Community teilte.

Für die Öffentlichkeit ist die Liebe zwischen den zwei Reality-TV-Bekanntheiten noch ganz frisch. Dabei werden sie schon in wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern. Kennengelernt haben sich Gök und die 30-Jährige bei Temptation Island V.I.P.. In der Show war Becci zwar noch mit Adrian Alian (28) zusammen, die beiden brachen das Experiment jedoch vorzeitig ab und trennten sich. Beim großen Wiedersehen der Show vor wenigen Wochen sorgten Gök und Rebecca dann für die Überraschung des Abends – und machten dort ihre Liebe und ihr zukünftiges Familienglück offiziell.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

Anzeige Anzeige