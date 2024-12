Fünfter Monat: Rebecca Ries zeigt erstmals ihren Babybauch

Rebecca Ries erwartet aktuell ihren ersten Nachwuchs. Erst vor wenigen Tagen hat sie die Bombe platzen lassen – und das auch noch beim Wiedersehen der diesjährigen Temptation Island V.I.P.-Staffel. Für Rebecca und den Verführer aus der Show, Göktug Göker, ist es das erste Baby. In ihrer Instagram-Story zeigt sie nun erstmals ihren Babybauch: Dafür teilt sie ein schwarz-weißes Foto von sich und ihrem Partner. Er steht hinter ihr, während sie den intimen Moment festhält. Sie hat ihr Sweatshirt hochgezogen und eine ihrer Hände liegt liebevoll auf ihrem schon recht runden Bauch.

Die Schwangerschaft ist nicht nur für die Zuschauer der Show und die Teilnehmer der diesjährigen Staffel eine echte Überraschung. Auch Rebecca und Göktug selbst haben nicht damit gerechnet, so schnell Eltern zu werden. Im exklusiven Interview mit Promiflash erzählt die ehemalige Bachelor-Kandidatin: "Nein, die Schwangerschaft war nicht geplant. Wunder kann man nicht planen." Sie plauderte außerdem aus, dass sie schon im fünften Monat ist – das Geschlecht ihres Babys wisse sie allerdings noch nicht. Das möchten die werdenden Eltern erst im Januar mit einer großen Party enthüllen.

Die Beziehung von Rebecca und Gök schien schon bei den Dreharbeiten von "Temptation Island V.I.P." ziemlich gut zu laufen. Damals war sie noch mit ihrem jetzigen Ex Adrian Alian (28) zusammen gewesen – doch letztendlich entschied sie sich für ihren aktuellen Partner. Wie sie im Gespräch mit Promiflash schwärmte, macht dieser sie sehr glücklich. "Gök ist ein ehrlicher Mensch und ist immer loyal mir gegenüber", meinte sie über den Vater ihres Babys. Die Influencerin sei sich sicher, dass Gök ihr niemals schaden wollen würde – bei ihrem Ex sei sie sich da nicht so sicher gewesen.

Instagram / whoisbeccs Göktug Göker und Rebecca Ries, Dezember 2024

Instagram / goekbreezy Göktug "Gök" Göker, Verführer bei "Temptation Island VIP" 2024

