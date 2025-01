Khloé Kardashian bleibt nach Tristan-Trennung lieber Single

Khloé Kardashian (40) hat sich seit ihrer turbulenten Trennung von Tristan Thompson (33) bewusst aus der Dating-Welt zurückgezogen. Die Reality-TV-Darstellerin, die mit ihrem Ex-Partner die Kinder True (6) und Tatum (2) großzieht, betont, dass sie aktuell glücklich und zufrieden mit ihrem Leben sei. Ihr Umfeld sieht dies jedoch anders: Ein Insider verriet: "Viele Leute in Khloés Leben denken, dass sie einfach eine so schlimme PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) hat, weil Tristan sie so schrecklich behandelt hat, dass sie sich dafür verschließt, jemanden Neues zu finden, aus Angst, dass sie wieder verletzt wird." Zu traumatisch seien die Erfahrungen mit Tristan gewesen, der sie nicht nur mehrfach betrogen, sondern auch während ihrer Beziehung ein Kind mit einer anderen Frau gezeugt hatte.

Während Khloé sich derzeit auf sich selbst fokussiert, versucht ihre Schwester Kim Kardashian (44) offenbar, sie zum Umdenken zu bewegen. Kim soll entschlossen sein, ihrer jüngeren Schwester dabei zu helfen, wieder jemand Neuen kennenzulernen, berichtet Life&Style. In einem früheren Interview zeigte Khloé diesbezüglich aber wenig Interesse: "Ich liebe es, Single zu sein, ich bin wirklich glücklich damit", erklärte sie. Allerdings gab sie auch offen zu, dass die moderne Dating-Welt für sie eine Herausforderung darstelle. Die Vorstellung, auf Social Media nach potenziellen Partnern zu suchen oder sich in der Öffentlichkeit zu treffen, bereite ihr Unbehagen. "Ich weiß einfach nicht, wo man jemanden kennenlernen sollte, der in mein Leben passt", gestand sie.

Die Beziehung zu Tristan Thompson, die von 2016 bis 2021 immer wieder Höhen und Tiefen erlebte, hat ihre Spuren hinterlassen. Doch Khloé machte in der Vergangenheit deutlich, dass sie aus dieser Zeit auch einiges gelernt hat und nun Wert auf ihr persönliches Wachstum legt. Abseits der öffentlichkeitswirksamen Dramen ist Khloé für ihre enge Bindung zu ihrer Familie und ihren Kindern bekannt. Besonders zu ihrer Schwester Kim pflegt sie ein inniges Verhältnis, das als eine der stärksten Verbindungen innerhalb des Kardashian-Clans gilt. Kim, die selbst mehrere gescheiterte Ehen hinter sich hat, ist eine Unterstützerin ihrer Schwester und sorgt sich aufrichtig um ihr Wohlbefinden.

Getty Images Kim und Khloé Kardashian, Reality-TV-Stars

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian, Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

