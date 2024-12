Gerne Single: Khloé Kardashian hat keine Lust auf Dating

Khloé Kardashian (40) hat gerade keinen Mann an ihrer Seite – und findet das überhaupt nicht schlimm! Wie die Reality-TV-Bekanntheit im Interview mit Bustle betont, sei sie nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung: "Ich bin seit etwa drei Jahren Single und ich liebe es." Sie habe keine Dates, sondern sei einfach "nur Single" und genießt es. An Verabredungen denke sie überhaupt nicht, sondern fokussiert sich auf sich, ihre Kids und ihre Karriere: "Ich habe das Gefühl, dass ich so viel an mir arbeite und so gut vorankomme, dass ich einfach nicht will, dass irgendetwas das unterbricht."

Außerdem findet die 40-Jährige das Dating etwas beängstigend. Sie wüsste nicht, wo sie einen potenziellen Partner kennenlernen oder treffen sollte. "Ich gehe nicht in ein Restaurant, wo es Paparazzi gibt und jeder sagt, dass wir nächste Woche heiraten werden. Ich gehe nicht zu dir nach Hause, denn was ist, wenn du mich umbringst? Du kommst nicht zu mir nach Hause – ich habe Kinder!", meint Khloé. Sie sei alleine gerade zufrieden und möchte keinen weiteren Stress.

Ein Liebescomeback mit ihrem Ex und Vater ihrer Kinder Tristan Thompson (33) schließt die Unternehmerin auch komplett aus – auch wenn es immer mal wieder Gerüchte darüber gibt. "Diese Tür ist verschlossen", machte sie in einer Folge von "The Kardashians" deutlich. Die zwei waren rund sechs Jahre zusammen gewesen. Der Sportler ging in dieser Zeit mehrere Male fremd, doch Khloé vergab ihm immer, sogar als er mit einer Affäre ein Kind zeugte. 2021 trennte sie sich jedoch endgültig von ihm.

Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum im Disneyland

Khloé Kardashian, Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

