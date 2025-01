Melody Haase ist Forsthaus-Partnerin Noëlla im Netz entfolgt

Melody Haase (30) und Noëlla Mbomba sind aktuell als Team bei Forsthaus Rampensau zu sehen. Dort verstehen sich die beiden Realitystars momentan noch gut. Könnte sich das nun geändert haben? Marlisa Rudzio (35) teilt auf Instagram ein Video von einem Gespräch mit der ehemaligen GNTM-Kandidatin. "Ihr folgt euch nicht mehr, was ist denn da los?", will Marlisa wissen. "Frau Haase ist mir entfolgt, dann dachte ich mir: 'Okay, wenn du mir entfolgst, entfolge ich dir auch wieder'", stellt Noëlla klar.

Offenbar scheint der Auslöser ein Streit im Forsthaus gewesen zu sein. Dort warf Melody ihrer Teampartnerin vor, alle ihre Zigaretten aufgeraucht zu haben, obwohl Noëlla sonst nie rauchen würde. Da die Zigarettenration in dem TV-Format limitiert ist, musste sich die DSDS-Bekanntheit mit den Resten zufriedengeben. Auch der späte Einzug von Emmy Russ (25), die sich auf Anhieb mit Noëlla gut verstand, soll Melody offenbar nicht gepasst haben. "Also war sie eifersüchtig auf dich und Emmy?", hakt Marlisa nach. "Ja, selbstverständlich", antwortet das Model und fügt hinzu: "Dann würde ich eher hinterfragen, wieso hängt meine Freundin mehr mit Emmy ab als mit mir?"

"Das heißt, ihr seid keine Freunde mehr?", will Marlisa wissen. "Also ich und Melody, wir haben miteinander nichts mehr zu tun. Ich brauche kein Drama in meinem Leben, ich habe meinen Frieden gefunden und Menschen, die mich triggern, da bin ich raus", antwortet Noëlla deutlich. Die 27-Jährige habe Melody in der Show auf eine andere Art und Weise kennengelernt und könne ihre Werte, die sie dort gezeigt habe, nicht vertreten.

Instagram / noellanyoy Noëlla Mbomba im Mai 2024

Instagram / noellanyoy Noëlla Mbomba im März 2024

