Emmy Russ ist Noëllas neuer "Forsthaus Rampensau"-Crush

In der aktuellen Folge von Forsthaus Rampensau ziehen Cosimo Citiolo (42) und Emmy Russ (25) in die abgelegene Promi-WG ein und sorgen sofort für frischen Wind. Besonders die Kandidatin Noëlla Mbomba freut sich über die Nachzügler. Denn schon kurz nach ihrer Begrüßung wird klar: Emmy hat es der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin ziemlich angetan. "Ich liebe Menschen mit Charakter", macht sie der Reality-TV-Bekanntheit direkt zu Beginn ein Kompliment und schmachtet sie verliebt an. Auch im Interview danach gesteht Noëlla ein: "Sie ist auf jeden Fall ein pretty Girl."

Auch Emmy scheint nicht abgeneigt von der 27-Jährigen zu sein. "Ich spüre hier einen Vibe", stellt die ehemalige Are You The One?-Kandidatin fest und verkündet dann: "Ich stehe auch auf Frauen." "Ich auch", versichert das Model schnell. Also steht einem Flirt wohl nichts mehr im Weg. Im Laufe der aktuellen Folge verbringen Emmy und Noëlla jedenfalls viel Zeit miteinander und laufen Arm in Arm durch die Berghütte.

Emmy war bisher nur mit Männern zusammen. Im Forsthaus spielt die 25-Jährige allerdings mit dem Gedanken, in Zukunft eine Beziehung zu einer Frau einzugehen. Rat sucht sie bei ihrer Reality-TV-Kollegin Carina, die seit einigen Monaten mit ihrer Freundin Chika glücklich verlobt ist. "Hast du danach noch mal das Bedürfnis gehabt, was mit einem Mann zu haben?", will Emmy von der "Are You The One?"-Bekanntheit wissen. "Nein, absolut nicht, null Komma null", stellt Carina sofort klar. Das scheint Emmy zu überzeugen: Das Fazit der Fame Fighting-Boxerin lautet nämlich: "Vielleicht werde ich jetzt auch lesbisch."

Instagram / emmyruss Emmy Russ, August 2024

© Joyn/Nadine Rupp Carina Nagel und Chicka Ojiudo-Ambrose, "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen 2024

