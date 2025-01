Herzogin Meghans neue TV-Show stößt bei Fans auf Empörung

Herzogin Meghan (43) sorgt derzeit mit ihrer neuen Netflix-Produktion "With Love, Meghan" für Aufsehen. In der achtteiligen Serie, die am 15. Januar erscheinen wird, gibt sie Tipps zu den Themen Kochen, Gärtnern und Gastgeben. Im ersten Trailer auf Instagram sieht man die Ehefrau von Prinz Harry (40) bei der Zubereitung von Focaccia, dem Dekorieren von Gemüseplatten und dem Aussuchen von Blumen. Zu den Gästen der Show gehören unter anderem Schauspielerin Mindy Kaling (45) und Meghans frühere "Suits"-Kollegin Abigail Spencer (43). Doch die Ankündigung der Show ruft nicht nur Begeisterung hervor, sondern löst auch eine Welle der Kritik aus.

Einige Zuschauer werfen Meghan vor, mit ihrer Sendung ein "privilegiertes Leben" zu promoten, das für viele Menschen nicht erreichbar sei. Vor allem die Präsentation von aufwendigen Details wie Blumen in Eiswürfeln erhitzte die Gemüter. "Wer soll sich das alles leisten können?", fragte etwa eine verärgerte Nutzerin auf der Plattform X. Während die einen Meghans Lebensstil als unrealistisch und abgehoben bezeichnen, zeigen sich andere Fans begeistert und können die Premiere kaum erwarten. Meghan selbst äußerte sich auf ihrem neuen Instagram-Account optimistisch: "Ich hoffe, ihr liebt die Sendung so sehr, wie ich es geliebt habe, sie zu machen."

Die Schauspielerin und Harry hatten vor fünf Jahren ihre royalen Pflichten niedergelegt und Großbritannien verlassen. Seitdem lebt das Paar mit seinen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) in den USA und arbeitet an verschiedenen Projekten mit Netflix und anderen Streamingdiensten. Die Kritik an Meghan ist nicht neu: Der Rückzug aus der Royal Family erfolgte auch wegen des harschen Umgangs der Medien mit ihr. Durch ihre neuen Projekte versucht die ehemalige Schauspielerin, ihr Leben abseits der royalen Bühne neu zu gestalten und dabei trotzdem einen breiten Zuschauerkreis zu erreichen – auch wenn nicht alle ihre Bemühungen positiv aufnehmen.

Instagram / meghan Herzogin Meghan im Trailer ihrer neuen Koch-Show

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im August 2024

