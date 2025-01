Sie ist "Wicked"-Darstellerin Cynthia Erivos feste Freundin

Cynthia Erivo (38) erlangte vor allem durch ihre Hauptrolle in Wicked internationale Bekanntheit. Was ihr Privatleben angeht, hält sich die Musicaldarstellerin jedoch weitestgehend in der Öffentlichkeit zurück. Seit 2022 soll die Schauspielerin aber eine Partnerin an ihrer Seite haben, die keine Unbekannte ist. Bei ihr handelt es sich um die Filmproduzentin Lena Waithe. Dass mehr als nur Freundschaft zwischen den beiden Frauen läuft, deutete Cynthia schon vor ein paar Jahren auf Instagram an, mit den Worten: "Heute feiern wir eine Frau, deren Herz größer ist als der Körper, der es beherbergt. Alles Gute, Lena. Ich... Du weißt, was ich meine."

Der öffentliche Geburtstagsgruß an Lena war nicht das erste Mal, dass Cynthia ihre Zuneigung für die Drehbuchautorin bekundete. Schon im Mai 2018 teilte sie ein Foto der beiden. "Ich und Lena. Ich habe endlich meine Schwester gefunden. Lena, du bist einfach alles. Du bist perfekt", schrieb die BFF von Ariana Grande (31) dazu und schwärmte: "Unsere Seelen passen einfach zusammen, ich bin froh, dich in meinem Leben zu haben! Wie Topf auf Deckel! Glänze, Queen, glänze!"

Zwar bestätigte Cynthia nie offiziell, dass sie und die Schauspielerin in einer Beziehung sind, dennoch gehen Fans stark davon aus: Denn auch auf der Los-Angeles-Premiere von "Wicked" war Lena mit von der Partie und strahlte, angelehnt an Cynthias Rolle, in einem giftgrünen Outfit. Außerdem wurden die zwei Frauen gemeinsam mit Ariana bei der Artistic Gymnastics Women's Qualification in Paris im Juli 2024 gesichtet. In einem früheren Vogue-Interview gab Cynthia Einblicke in ihre Sexualität: "Ich wusste, dass ich mich sowohl zu Männern als auch zu Frauen hingezogen fühlte. Ich fühlte mich zu Menschen hingezogen."

Getty Images Cynthia Erivo und Lena Waithe, Schauspielerinnen

Getty Images Ariana Grande, Cynthia Erivo und Lena Waithe, Juli 2024

