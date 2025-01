Yvonne Woelke findet Reality-Kollegin Emmy Russ "primitiv"

Nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Forsthaus Rampensau ist eine Sache wohl allen Zuschauern klar: Yvonne Woelke (45) und Emmy Russ (25) werden keine Freundinnen mehr. Sowohl in dem Format als auch jetzt auf Social Media wird immer wieder gegeneinander geschossen. Promiflash hat bei Yvonne nachgefragt, wie sie über Emmy denkt. Die Freundin von Peter Klein (57) hat eine ganz klare Meinung über die Reality Queens-Bekanntheit. "In meinen Augen ist sie ein sehr einfacher und primitiver Mensch. Sie scheint bereit, für Aufmerksamkeit und Schlagzeilen alles zu tun", gibt sie unverblümt zu verstehen.

Yvonne sei bewusst, dass auch ihr nachgesagt werde, um jeden Preis in die Presse zu gelangen. Das entspreche aber nicht der Wahrheit. "Bei Emmy steht alles im Internet und man kann es nachlesen. Emmy beschuldigt Peter, ein Fremdgeher zu sein. Sorry, Peter ist nicht fremdgegangen und selbst Iris hat bei Promi Big Brother zugegeben, dass sie gelogen hat", äußert sie sich zu dem brandheißen Thema. In Bezug auf Emmy fügt sie Folgendes hinzu: "Aber Emmy hat ihren Freund in einer Show betrogen. An ihrer Stelle sollte sie lieber still sein." Was für ein Problem die 25-Jährige mit dem Paar habe, wisse Yvonne selber nicht so genau. "Vielleicht ist sie gerade mit ihrem eigenen Leben unzufrieden und hat keine aktuellen Themen. [...] Sie tut mir leid, sie springt auf ein Thema auf und plappert einfach nach. Eigentlich hat sie gar keine Ahnung. Ob das, was sie von sich gibt, wahr ist oder nicht. Aber ich glaube, das ist ihr auch egal", erklärt sie Promiflash ihre Theorie.

Schon in dem gemeinsamen Format waren die beiden Frauen sich für keine Diskussion miteinander zu schade. In Folge 13 eskalierte aber die Situation zwischen ihnen. Ein hitziges Wortgefecht schaukelte sich zu hysterischen Schreien hoch – ihre Forsthaus-Kollegen gingen sogar dazwischen, um Schlimmeres zu verhindern.

Action Press / AEDT Yvonne Woelke im September 2023

©Joyn Yvonne Woelke und Emmy Russ bei "Forsthaus Rampensau" Germany, Staffel 2

