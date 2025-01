Die Situation zwischen Forsthaus-Emmy und Yvonne eskaliert

Die Zeit bei Forsthaus Rampensau neigt sich allmählich dem Ende zu. Für die Stars wohl ein Ansporn, noch mal richtig Gas zu geben. In puncto Streitereien haben Emmy Russ (25) und Yvonne Woelke (45) schon oft gezeigt, dass sie der Kamera einiges zu bieten haben. In Folge 13 scheint die Situation zwischen den beiden Frauen aber zu eskalieren. Ein hitziges Wortgefecht schaukelt sich schnell hoch zu hysterischen Schreien – Chika Ojidu-Ambrose geht sogar dazwischen. Zahlreiche Beleidigungen fallen, unter anderem bezeichnet Emmy Peter Klein (57) erneut als "Fremdgeher", dieses Mal aber auch als "Frauenschläger". Mit diesen Provokationen hat sie wohl eine Grenze überschritten – Yvonne tickt aus. "Du solltest dich schämen! Verpiss dich einfach. [...] Ich schlag dich gleich", schreit sie die 25-Jährige an. Auch Peter meldet sich zu Wort: "Könnt ihr dieses Mistvieh aus dem Haus schaffen, bevor ich mich vergesse."

Dass die Party, die vor wenigen Minuten noch in vollem Gange war, so endet, hätten die Rampensäue wohl nicht vermutet. Der Konflikt entstand durch eine vermeintliche Lappalie: Dass Emmy und Noëlla Mbomba mit der gemeinschaftlichen Einwegkamera ein paar Selfies schießen, anstatt die Gruppe zu fotografieren, geht Yvonne nämlich ziemlich gegen den Strich. Wie aus dieser Diskussion ein so böser Streit entsteht, ist aber selbst den Reality-TV-Profis ein Rätsel. "Yvonne schreit gerade so, weil nicht genug Fotos von ihr gemacht wurden. Nur damit wir das noch mal festhalten", zeigt sich Melody Haase (30) fassungslos. "Natürlich hätte ich sie nicht geschlagen", räumt Yvonne kurz darauf im Interview ein. Kurz darauf entschuldigt sie sich auch für ihre harten Worte bei dem Reality Queens-Star. Überraschenderweise nimmt Emmy die Entschuldigung ohne weitere Umschweife an. "Mir tut es auch leid, wenn ich was gesagt habe, das dich verletzt hat", entgegnet sie.

Wie lange der Frieden zwischen den beiden Blondinen hält, bleibt abzuwarten. Angesichts dessen, was im Moment auf Social Media abgeht, kann aber wohl davon ausgegangen werden, dass trotz der entschuldigenden Umarmung die Sympathien zwischen Yvonne und Emmy gleich null sind. Während Emmy im Netz nach wie vor darauf beharrt, dass die Beziehung zwischen der Schauspielerin und Peter nicht echt ist, lässt auch die 45-Jährige kein gutes Haar an ihrer Forsthaus-Konkurrentin. In ihrer Instagram-Story bezeichnete sie Emmy nicht nur als "Rotzgöhre", sondern auch als "kleinen Kackhaufen".

