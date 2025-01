Zwölf Millionen Euro: Das ist das Vermögen von Lee Jung-jae

Lee Jung-jae (52), der durch seine Hauptrolle in der Netflix-Serie Squid Game internationale Berühmtheit erlangte, hat laut finance monthly ein beachtliches Vermögen von umgerechnet fast 11,6 Millionen Euro angehäuft. Der Schauspieler, der am 15. Dezember 1972 in Seoul geboren wurde, ist dabei nicht nur für seine Arbeit vor der Kamera bekannt. Neben seiner beeindruckenden Karriere mit über 40 Schauspielprojekten hat er auch als Unternehmer von sich reden gemacht. Zu seinen Geschäftsfeldern gehören unter anderem eine italienische Restaurantkette in Seoul sowie eine Immobilienfirma, die er 2008 gründete. "Squid Game" wurde zur meistgesehenen Serie auf Netflix und macht Lee zu einem globalen Star.

Der Weg zum Ruhm begann für den koreanischen Schauspieler eher ungewöhnlich. Während er in einem Café im angesagten Viertel Apgujeong arbeitete, wurde er von einem Designer entdeckt und startete zunächst als Model durch. Sein Schauspieldebüt gab er 1993 in der Serie "Dinosaur Teacher". Es folgten zahlreiche Film- und TV-Rollen, darunter Hits wie "The Housemaid" und "New World". Neben der Schauspielerei hat er gemeinsam mit seinem Freund Jung Woo-sung die Unterhaltungsagentur "Artist Company" gegründet. Trotz seiner Erfolge musste Lee auch Rückschläge verkraften: In den Jahren 1999 und 2002 wurde er wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol verhaftet.

Privat hat Lee mit seiner Partnerin Im Se-ryung eine Frau an seiner Seite, die ebenfalls aus der Geschäftswelt stammt. Die beiden kamen sich 2005 näher, halten ihre Beziehung jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Zu Beginn ihrer Beziehung betonte Lee öffentlich, wie wichtig es ihm sei, Se-ryung und ihre Familie vor Medienaufmerksamkeit zu schützen. Zudem zeigte sich Lee stets demütig, was seinen Erfolg angeht. "Ich habe Glück gehabt, dass ich Möglichkeiten bekommen habe, meine Leidenschaft auszuleben", sagte er in einem früheren Interview. Nun hat der "Squid Game"-Star sich nicht nur mit seinem Schauspielerfolg, sondern auch mit seinen verschiedenen Geschäftsmodellen ein mächtiges Vermögen aufgebaut.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lee Jung-jae , Schauspieler

Anzeige Anzeige

Netflix Lee Jung-jae, "Squid Game"-Darsteller

Anzeige Anzeige