Spoiler: So brutal beginnt die neue "Squid Game"-Staffel

Das Warten hat ein Ende: Am 26. Dezember ist die zweite Staffel der Erfolgsserie Squid Game weltweit auf Netflix gestartet. Seong Gi-hun, gespielt von Lee Jung-jae (52), kommt darin zurück – und er hat eine Mission: die Drahtzieher der mörderischen Spiele zur Strecke zu bringen. Doch bereits in der ersten Folge wird klar, dass Gi-huns Reise kein Zuckerschlecken wird. Nachdem er eine Wanze entdeckt, die ihm hinter dem linken Ohr implantiert wurde, greift er entschlossen zum Teppichmesser und entfernt den Peilsender eigenhändig.

Mit seinem Preisgeld aus der ersten Staffel heuert Gi-hun Männer an, die den geheimnisvollen Rekrutierer (gespielt von Gong Yoo) aufspüren sollen. Zwei seiner Helfer stoßen auf den Gesuchten, doch was folgt, ist nichts für schwache Nerven: Die Verfolger landen in einem perfiden Duell "Schere, Stein, Papier". Der erste Schockmoment lässt nicht lange auf sich warten, denn bereits nach der ersten dreiviertel Stunde wird der Verlierer des mörderischen Spiels kaltblütig vom Rekrutierer erschossen. In einem dramatischen Showdown tritt Gi-hun selbst gegen den Anwerber an – in einer Partie Russisch Roulette, die den Puls höherschlagen lässt. Als der Rekrutierer verliert, setzt er dem makabren Spiel ein Ende und richtet sich selbst.

Die erste Staffel von "Squid Game" hatte bereits 2021 gezeigt, wie brutal und gleichzeitig fesselnd das Konzept der Serie ist – und die zweite knüpft nahtlos daran an. Damals mussten 456 verschuldete Menschen in sechs tödlichen Spielrunden gegeneinander antreten, um ein riesiges Preisgeld zu gewinnen. Dabei galt: Wer verliert, stirbt. Im dramatischen Finale setzte sich schließlich Spieler 456, Gi-hun, durch und überlebte als Einziger den grausamen Wettbewerb. Nun kehrt er zurück, um die Geheimnisse hinter den tödlichen Spielen zu lüften.

Netflix Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Oh Young-soo in "Squid Game"

No Ju-han / Netflix Lee Jung-jae in Staffel zwei von "Squid Game"

